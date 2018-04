Nehéz helyzetben van Cicciolina fia

Cicciolina 25 éves fiának nincs egyszerű dolga Olaszországban. Egyrészt azért, mert állítólag most nem könnyű elhelyezkedni az országban, másfelől pedig sok munkaadó nem veszi komolyan Ludwigot, akiről azt gondolják híres szülei miatt, hogy nincs szüksége a pénzre.

Pedig az egykori pornós azt mondja, ők sem állnak túl jól anyagilag, ráadásul exférje, Jeff Koons csak egy kis összeggel támogatja havonta közös gyereküket.

A fiam nagyon tehetséges ember, és nagyon büszke vagyok rá, épp ezért addig segítem, ameddig csak szüksége van rám. Egyébként sokan azt hiszik, hogy gazdagok vagyunk, de ez nem igaz, nekünk is be kell osztanunk a pénzt. Az a helyzet, hogy Olaszországban most nagyon nehéz munkát találni bárki számára. Egyébként most Ludwig újra iskolába jár, fejleszti magát