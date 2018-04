10 dolog, amit tudnod kell Avicii-ról

Április 20-án, péntek délután a világ egyik legismertebb DJ-jét Avicii-t holtan találták az ománi Maszkatban. Halálának okát egyelőre nem árulták el, de nem kizárt, hogy közrejátszhattak a DJ által korábban már nyilvánosságra hozott egészségügyi problémái. Összegyűjtöttünk 10 érdekességet a 28 éves svéd zenész-producerről.

1.

Tim Bergling néven született 1989. szeptember 8-án, Stockholmban. Az Avicii művésznevet még akkor választotta, amikor Myspace-profilt készített magának – az Avicii, pontosabban a szanszkrit Avīci szó a pokol legmélyebb szintjét jelenti a buddhizmus szerint.

2.

Már 8 évesen mixeket készített, kiadójával pedig 18 évesen kötött szerződést.

3.

Legelső slágere a 2011-ben megjelent Levels volt. Ezt a számot még az is ismeri, akinek fogalma sincs, hogy ki volt Avicii.

3.

De még ennél is ismertebb Wake Me Up című száma, amiben Aloe Blacc vokálozik, akit a világ leginkább az I Need a Dollar miatt ismer.

4.

Két Grammy-díjra is jelölték, először rgtön legelső slágeréért, a Levels-ért kapta.

5.

Legújabb albumát, az Avīci (01)-et jelölték a legjobb dance és elekronikus album kategóriában az idei Billboard zenei díjátadón, amit májusban tartanak meg. Ezek után sanszos, hogy posztumusz meg is kapja.

Honored to be nominated for the 2018 Billboard Music Awards! Don't miss the show, LIVE May 20th on NBC. #BBMAs Közzétette: Avicii – 2018. április 17.

6.

Részben ő írta és producere is volt a Coldplay A Sky Full of Stars című számának, és az együttes Hymn for the Weekend című slágerének is társproducere volt, amiben Chris Martin Beyoncéval énekel.

7.

Egyik alapítótagja a 2011-ben létrehozott House of Hunger-nek, ami gyakorlatilag egy jótékonysági turné volt azzal a céllal, hogy pénzt gyűjtsenek a világ éhezőinek. A koncert bevételeiből egymillió dollárt adományoztak a Feeding America nevű non-profit szervezetnek.

8.

A legjobb példa arra, hogy munkássága, illetve maga az EDM mennyire volt népszerű a 2010-es évek közepén, a Saturday Night Live egyik videója, amiben Andy Samberg egy Davvincii nevű DJ-t alakít, igaz, külsőleg inkább hasonlít David Guettára, mint Tim Berglingre.

9.

2014-ben a Forbes listája szerint a világ egyik legjobban kereső DJ-je volt 7 millió dollárral, átszámítva 1,75 milliárd forinttal a zsebében.

10.

Pár évvel ezelőtt súlyos alkoholproblémái miatt akut hasnyámirigy-gyulladás alakult ki nála nála, nem sokkal később pedig vakbelét és epehólyagját is kivették. 2016-ban, mindössze öt évnyi karrier után egészségügyi problémákra hivatkozva visszavonult.

