Meghalt Avicii

28 éves korában meghalt DJ Avicii, írja a BBC. A svéd származású lemezlovas Omán fővárosában, Maszkatban veszítette életét.

Diana Baron, a zenész szóvivője közölte,

Halálának okát egyelőre nem árulták el.

Calvin Harris a Twitteren reagált a tragikus hírre.

Mint fogalmazott,

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x

— Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018