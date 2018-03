„A feleségem óránként 15-20-szor is elélvez”

Mi a normális, ha az orgazmusról van szó? Ha akad egy nő, aki akár tizenötször is elélvez előjáték nélkül, elvárható ugyanez más nőktől is? Dehogyis. Viszont szerencsés az a nő, aki képes megélni partnerhelyzetben a tetőpontot is, és képes annyira bízni a partnerében, hogy elengedje magát. Ha a bizalommal, az elvárásokkal kapcsolatban van véleményed, tapasztalatod, írd meg nekünk az igyjartam@24.hu email címre! Várjuk az olvasói leveleket a szerelmi csalódások, társkeresők rögös útjai, a hűtlenség és válás témákban is, segítünk, ha kéred!

Nálunk pont az »általánossal« ellentétes helyzet áll fent. A feleségemmel sajnos csak 2-3 hetente van lehetőségünk arra, hogy együtt legyünk. De ha ágyba kerülünk, akkor ő óránként akár 15-20-szor is elélvez, gyakorlatilag előjátékra sincs szükségünk. És ezt akár több órán át is el tudom érni nála. Ez mennyire normális? Nekem egyébként nincs bajom vele, nem zavar.

Az olvasói levelet Leventétől kaptuk, akinek persze nem ez a neve, de ahogy másokét is, az ő nevét is megtartjuk magunknak. A levelében említett „általános” kifejezést látva az a téves kép alakulhatott ki nemcsak benne, hanem más olvasókban is, hogy sok házaspárnak, párnak kielégítetlen a szexuális élete. Természetesen azokban a levelekben, amiket a szerkesztőséghez kapunk, olyanok írják meg gondjaikat, akik segítséget kérnek, ezekből nem lehet és nem is szabad általánosítani. Sokaknak már az is segítség, hogy valahova leírhatják a problémáikat és esetleg érdemi választ is kaphatnak.

Normális-e a túl sok orgazmus?

A kérdés jó, pláne, hogy a kutatások szerint a nők egy része sohasem képes megélni orgazmust saját magával sem, sokan csak magukkal tudnak, partnerrel nem, és igen ritka, ha egy nő képes a multiorgazmusra. A levélben írt 15-20 már-már trollkodásnak tűnhet, mégis, igen kevesen, de vannak olyan nők, akik arról számolnak be, hogy eszméletlen sok tetőpontot képesek megélni. Ezekről általában a The Sun számol be, és rendre kiderül, hogy valamilyen idegrendszeri gond okozza a túl sok orgazmust. Az idegpályáknál történhetett olyan sérülés, ami előidézheti az agyban és a testben az orgazmus érzetét. Az olvasói levélben írtaknál inkább az ad gyanakvásra okot, hogy a nőnek gyakorlatilag nincs szüksége előjátékra. Ez azt jelenti, hogy állandóan, egész nap megfelelő a lubrikáció? Hogy a nemi szerve folyton megfelelő állapotban van ahhoz, hogy befogadja a behatolást?

Amennyiben igen, és ez a nőt zavarja, érdemes meglátogatni a problémával a nőgyógyászt és egy ideggyógyász szakorvost, hiszen ez az állapot rengeteg kellemetlenséggel is járhat. Elképzelhető, hogy mivel hetekig nem tudnak egymáshoz érni, és alig várják a találkozást, addig szóban izgató, erotikus üzeneteket küldözgetnek egymásnak, ami ennyire intenzív hatással van a nőre. Kizárólag akkor normális, ha nem jár együtt kellemetlenséggel, ha ilyen intenzív orgazmusélmények mellett teljes életet él, és ha nem jár együtt szexfüggőséggel.

A férfiak számára az egymás utáni orgazmus nehezebben érhető el, mint a nőknek, akik fiziológiailag máshogy működnek. Azonban a női orgazmus jóval összetettebb, sokkal inkább személyesebb, nem lehet általánosítani, hogy erre minden nő képes. A nők igen kevés hányada tudja megélni partnerhelyzetben a multiorgazmust, és kevesen tudják megélni azt is, hogy egyetlen egy orgazmusuk legyen. Az orgazmuskészség és a szexualitás tanulható, folyton fejleszthető életünk során. Akinek nincs, sem kell aggódnia, ha élvezetes számára a szexualitás és nem jár elutasítással, szégyenérzettel, bátran élje meg, akár van tetőpont, akár nincs. A szexnek nem az a lényege, hogy mindenki százszor elélvezzen, hanem az, hogy a testiséggel kifejezzék egymás iránt a partnerek, mennyire szeretik egymást, mennyire kívánják egymást. A szexualitás erősíti az érzelmi köteléket két ember közt, ha van orgazmus, ha nincs.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta