Caramel kapta az első Máté Péter-díjat

A legendás előadóról elnevezett kitüntetést az emberi erőforrások minisztériuma alapította a könnyűzenei és dzsesszművészek elismerésére. A Máté Péter díjátadót idén rendezték meg először, az elismerésben pedig három zenész részesült: Rúzsa Magdolna, Berki Tamás és Caramel.

Utóbbi alig akarta elhinni a dolgot, hiszen karrierje és élete legnagyobb példaképének tartja Máté Pétert.

– kezdte a Borsnak Caramel.

Ezt a díjat elsőnek megkapni nagy felelősség, mert nem csak a múltnak szól, hanem a jelennek és a jövőnek is. Ez pár éve hihetetlenül hangzott volna, és valójában még most is. Ő egy olyan példakép számomra, aki minden egyes dalom születésénél ott van velem. Amikor leülök dalt írni az lebeg a szemem előtt, hogy olyan időtálló és érthető módon fogalmazzam meg a gondolataimat, ahogy ő is tette. Máté Péter olyan, mint egy nagy útmutatás, de azt, amit ő csinált, csak érezni lehet, azt nem lehet tanulni. Mi próbáljuk felhelyezni a mércét magunknak az ő szintjére, de a kanyarban sem vagyunk hozzá képest. Próbálkozunk és inspirál minket, de soha nem leszünk olyanok, mint ő, senki nem lesz olyan, mint ő.