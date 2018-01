Régi szereplő tér vissza a Barátok köztbe

A Barátok közt csütörtök esti adásban a nézők viszontláthatják Berényi Balázst, Miklós fiát, aki több mint két éve eltűnt a sorozatból. Aradi Balázs nagyon örül a visszatérésnek.

Visszatérni a sorozatba mindig jó, olyan, mintha hazatérnék. A régi kollégák közül leginkább Szőke Zoli hiányzott, akinek a fiát alakítom, vele forgatok a legtöbbet. Amíg nem voltam képernyőn, Kínában éltem két és fél évet, ott modellkedtem, angolt tanítottam, emellett elkezdtem tanulni a kínait, amit ma már alapfokon beszélek is. Nincs barátnőm, most nem is vágyom rá, de nemrég megismerkedtem egy kínai lánnyal, aki mellett tovább csiszolhatnám a nyelvtudásomat