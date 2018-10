Ronaldo-ügy: ledől a legnagyobb bálvány?

A német Spiegel magazin 2017 áprilisában megjelent és páratlan alapossággal megírt cikkében, már másfél éve közölt felkavaró részleteket arról, mi történhetett az akkor még Susan K álnéven ismert Kathryn Mayorga és a portugál világsztár között 2009. június 13-án Las Vegasban, a Palms Casino Resort szálloda 57306-os szobájában. Akkor mégis csak füstje volt az ügynek, lángja nem.

A német hetilap annak ellenére vállalta be az írás megjelentetését, hogy a Cristiano Ronaldót képviselő Jorge Mendes-féle Gestifute ügynökség „határozottan elutasította a vádakat”,majd a létező össze eszközzel (ignorálás, perrel való fenyegetőzés, hamis hírek terjesztése) megtámadta az újságot.

Miért került elő újra az ügy?

A 2009-es nyomozás 2010 januárjában egy 375 ezer dolláros titoktartási megállapodással fejeződött be. Meglehet, a hét évvel később, a 2017-es Bajnokok Ligája-döntő előtt nem sokkal megjelenő cikk ezért sem keltette fel a világsajtó érdeklődését.

Peren kívül Az Egyesült Államokban az üzlet, a politika, a sport és a hírességek világának kellemetlen jogi ügyeiben az ilyenfajta megállapodások nagyjából mindennaposak. A bevett gyakorlat szerint így elkerülhető a nyilvánossággal és a pereskedéssel járó presztízsveszteség.

Mára kiderült, a relatív érdektelenség csak ideiglenesnek bizonyult. Mayorga verziója szerint a 2010-es megállapodás közlekedési szakjogász ügyvédje és saját tapasztalatlansága, valamint az esetleges személyes támadások elkerülése végett született meg. Mayorga még közel másfél évvel ezelőtt sem mert a nyilvánosság elé állni történetével – ezért használta a német hetilap a Susan K álnevet –, mivel félt az esetleges következményektől.

Az is fölöttébb érdekes, hogy a Spiegel 2017-es cikke után eltelt másfél évben Ronaldóék ügyvédi csapata nem váltotta be fenyegetéseit, és nem terelte az ügyet jogi útra. A Gestifute azon túl, hogy egyetlen hivatalos közleményben próbálta meg Mayorga állításának hitelességét megkérdőjelezni, jobbnak látta hallgatni.

Előfordult, hogy a Ronaldo-menedzsment már hazudott: Mendesék Ronaldo-közlemények terén már nem először lőnek öngól. Két éve decemberben a portugál sztár adócsalási ügyében való ártatlanságát bizonygatták, aki aztán idén júniusban belátta, jobb ha elfogadja a spanyol bíróság által kiszabott 19 millió eurós pénzbüntetést.

A Ronaldo-menedzsment a spanyol adóbotrány után újra elszámolta magát. Kathryn Mayorgának ugyanis megjött a bátorsága, előállt, és az idén szeptember 29-én megjelent új Spiegel-cikkben immár nevét és arcát felvállalva tálalt ki.

Sokakban felmerülhet a kérdés; miért most? Mi változott a kilenc év alatt, vagy éppen az első, tavaly áprilisi cikk óta, amikor még a Las Vegas-i házánál megjelenő újságíróknak sem volt hajlandó nyilatkozni?

A lap cikkében három pontban foglalja össze az okokat.

A jelenleg 34 éves modell, Leslie Mark Stovall személyében egy tapasztalt, megalkuvást nem tűrő új ügyvédet fogadott fel, aki szerint a korábban aláírt titoktartási megállapodás nem jogerős. Emiatt polgári pert indítottak Ronaldo ellen, amely mellé nyomatékul egy 27 oldalas, a portugál világsztárra terhelő adatokkal teli beadványt mellékeltek. A büntetőper során a bűnösséghez bizonyítaniuk az erőszakot, ami az ilyen jellegű ügyeknél módfelett problematikus. A nagyvilág hozzáállása a szexuális erőszak megítélésében radikálisan megváltozott. A sztárok, a #MeToo mozgalomnak köszönhetően ma már nem érinthetetlenek, lásd Harvey Weinstein, Bill Cosby vagy éppen Marton László ügyét. Mayorga szeretne segíteni az esetleges további áldozatokon. Ronaldót 2005-ben már egyszer letartóztatták nemi erőszak vádjával, a vádakat később bizonyíték hiányában ejtették. A hírek szerint Mayorga ügyvédje gőzerővel keresi a 13 évvel ezelőtti vádlót is.

Nem, állj, stop!

Ha a tavaly áprilisi cikket bámulatosan alaposnak neveztük, akkor a pár nappal ezelőttire talán még inkább igazak ezek a szavak. A német magazin egyik szerkesztője Christoph Winterbach 25 tweetben foglalta össze a cikk tartalmát alátámasztó kutatás folyamatait. A több száz forrást felhasználó anyag tartalmazza többek között Ronaldo 375 ezer dolláros titoktartási megállapodást elfogadó aláírását, a 274 kérdéses saját ügyvédjei által összeállított kérdőív válaszait, ahol elismeri, a lány többször is azt mondta: „Ne, állj, stop!”

It’s a questionnaire made by his lawyers. Ronaldo seems to partly confirm Mayorga’s version & stated that “she didn’t want to, but she made herself available.” In a later version of that questionnaire, these answers are gone. #CR7 is quoted saying it was consensual. 10/24 pic.twitter.com/1gsAcb5vZw — Christoph Winterbach (@derWinterbach) 2018. szeptember 30.

Az eset idejében a Palms Resort Hotel Rain bárjában dolgozó lány, aki poszttraumás stresszel küzd, vállalva azt, hogy megszegi a titoktartási megállapodást, ezúttal már elképesztő részletességgel beszél az ominózus estéről.

Egy hatoldalas levélben, kínzó részletességgel, brutális és egyben hatásos elemekkel enged bepillantást élete feltehetőleg legrettenetesebb pillanataiba. Íme a kulcsszavak és -mondatok.

Ezerdolláros hotelszoba, afterparti, jacuzzi.

Öltözőben elővett pénisz.

Ez most komolyan azt akarja, hogy fogjam meg neki?

Egy bejövő Ronaldo barát.

Azt hittem megúsztam, de ő rendkívül kitartó.

Figyelj, nem fog összejönni!

Összegömbölyödve védtem a vaginámat.

Ne, ne, ne, ne! Állj!

Anális erőszak, óvszer és kenőanyag nélkül.

Bébi, bébi.

99 százalékban jófiú, azt az egy százalékot leszámítva.

Mit csináltál a barátnőmmel?

„Hátulról rám másztál, és megerőszakoltál, miközben a rózsafüzér ott függött a nyakadban… Mit gondolna Isten erről, mit gondolna rólad?”

A cikkből az is kiderül, hogy a sokkos állapotban lévő Mayorga az eset után kórházba ment, ahol két órán át kezelték.

A páciens végbélében behatolás nyomai, zúzódások és repedések találhatóak, amelyekről fénykép készült. Kezelésként kétféle antibiotikum írtak fel

– állt a jegyzőkönyvben, majd a rendőrséget is felkereste, ahol szintén aktája van az ügynek. Az úgynevezett CAD jelentésében a „Típus” cím alatt, amely a panasz jellegére utal, a 426-os szám található. Ez a szexuális bűncselekmények kódja.

Mayorga az állítólagos erőszak, majd az orvosi látlelet után hazament és napokig ki sem jött a szobájából. A család ügyvédet fogadott. A Spiegel-cikkben Mary Smith álnéven szerepelt az a kedves, de kevés gyakorlattal rendelkező jogász, aki azt javasolta, hogy forduljanak rendőrséghez és azonnal tegyen vallomást, majd végül az első 2010. januári megállapodást is összehozta a felek között.

Ronaldo még mindig tagad, de…

Jogilag tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Spiegel által most megszerzett dokumentumok jó része a FootballLeaks nevű kiszivárogtató-weboldaltól származik, így a a jogi elfogadhatóság szempontjából talán ez is a polgári per felé irányította Mayorgát.

Ami tény: 2018. október másodikán, a Mayorgával történt többszöri találkozás után a Las Vegas-i rendőrség újraindította a nyolc évvel ezelőtt lezárt nyomozást. Mindezt az is indokolja, hogy Nevada államban a szexuális erőszak jogilag soha nem évül el. Október harmadikán Ronaldo a Twitteren azonnal tagadta a vádakat:

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 2018. október 3.

Október 4-én, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány, Fernando Santos kihagyta a Nemzetek Ligája Lengyelország ellen készülő keretéből, majd ugyanaznap a Juventus egy rendkívül bornírt és felfoghatatlan, de nagyon is érthető közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaznak:

Ronaldo az elmúlt hónapokban példaértékű profi hozzáállást tanúsított, amit a csapatnál mindenki értékel. A majd tíz éves állítólagos események mit sem változtatnak ezen a véleményen, ezzel egyetért mindenki, aki ezzel a remek bajnokkal valaha is találkozott.

Ami azonban mindennél beszédesebb,

Ronaldo azzal jelezte, hogy egyre inkább veszélyben érzi magát, hogy sztárügyvédet fogadott.

Október ötödikén a portugál klasszis két jelentős támogatója, a Nike és az EA Sports is megszólalt, előbbi „mély aggodalmát fejezte ki” és ugyanúgy ígéretet tett a „helyzet folyamatos megfigyelésére”, mint az utóbbi videojátékfejlesztő. Az EA Sports azonban pénteken Ronaldo képeit már le is vette a honlapjáról.

Az, hogy kinek és miért áll érdekében hallgatnia a futball talán legnagyobb világsztárjának állítólagos sötét oldaláról és az állítólag elkövetett szexuális erőszakról, nyilvánvaló. De a kör nem korlátozódik a játékosra és menedzsmentjére, jóval nagyobb, mint gondolnánk.

A Juventus és a Serie A is abszolút ellenérdekelt abban, hogy a 143 millió Instagram-, 121 millió Facebook- és 75 milliónyi Twitter-követővel rendelkező Ronaldo – a Juventus 56 milliónál tart – hírnevén csorba essen. A százmilliós júliusi átigazolás óta több, mint tíz százalékot nőtt, közel hatmillió követőt nyert a Juve a közösségi médiában, míg a Real Madrid 24 óra alatt több mint egymilliót vesztett – és ezek augusztus végi adatok! A részvénypiacok már beárazták az ügyet, hiszen pár nap alatt majdnem tíz százalékot estek a Juve részvényei:

. @juventusfcen stock price now down 10% after -6% just a few hours ago#Ronaldo pic.twitter.com/vcxrdREOSv — Abel Meszaros (@BundesPL) 2018. október 5.

Milyen végkifejlet várható az ügyben? Michael McCann a New Hampshire egyetem jogászprofesszora egy remek elemzésben vázolja a lehetséges végkimeneteleket. McCann úgy gondolja, hogy Mayorgáéknak elég nehéz lesz azt bebizonyítani, hogy Ronaldo és ügyvédei kényszerítették a titoktartási megállapodás aláírására, illetve nem volt a saját mentális képességeinek teljesen a birtokában akkor, amikor az eset történt. A professzor szerint az ilyesfajta megállapodások felbontása fölöttébb ritka, főleg ha a feleket a bíróságon ügyvédek képviselték. Az érvénytelenített megállapodásnál azonban nagyobb probléma lehet egy esetleges bűnügyi per, amire a szakértő kevés esélyt lát, lévén, az eltelt kilenc év alatt a bizonyítékok és a tanúk értéke is jelentősen csökkent. Ami McCann szerint borítékolható, az az évi 47 millió dolláros szponzori pénzek csökkenése, hiszen a nagyvállalatok, mint a Nike vagy az EA Sports úgynevezett erkölcsi kitételeket raknak bele a szerződésekbe, ami alapján nagyjából bármilyen nagyobb nyilvánosság előtt zajló probléma miatt felbonthatják azt.

Kiemelt kép: Giuseppe Maffia/NurPhoto/AFP