Lanzafame még a földi paradicsomban is csak a Budapest Honvédra tud gondolni

Mivel a magyar labdarúgó-bajnokságban mindig jó hosszú a téli szünet, így simán belefér, hogy az NB I-es focisták elutazzanak kicsit kiszellőztetni a fejüket. Így tett a Budapest Honvéd olasz csatára, Davide Lanzafame is, ő viszont az Instagramra feltöltött fotója szerint most is a magyar focira gondol.

Pontosabban a Honvédra, a Maldív-szigetekhez tartozó Szafari-szigeten ugyanis a kispesti klub nevét véste a homokba és az egyesület hivatalos Instagram-oldalát is betagelte a képen.

A Honvéd egyébként majd február 21-én, a Siófok ellen játssza első idei tétmeccsét a kupában, majd a Ferencváros elleni rangadó következik nekik a bajnokságban három napra rá.

https://www.instagram.com/p/BddB-VtHqv6/?taken-by=lanzadavi7official