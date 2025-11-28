Piastri összekapta magát, Hamilton újabb borzalmas időmérőt zárt

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján, így a szombaton sorra kerülő rövid távú futamot ő kezdheti majd az élről.
A vb-pontversenyben második pilóta mellől a brit George Russell startolhat majd a Mercedesszel, míg a világbajnoki versengésben éllovas Lando Norris csak harmadik lett a másik McLarennel.
Nála is rosszabbul járt a harmadik, a világbajnoki címért még harcban lévő holland Max Verstappen: a címvédő hatodik pozícióból indulhat, akit megelőzött csapattársa, az eddig gyengélkedő Cunoda Juki.
A sprintkvalifikáció negatív szenzációját a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton okozta, aki csak 18. lett a Ferrarival.
Idén hat sprintfutamos hétvégét rendeznek a világbajnoki sorozatban, ezek közül ez az utolsó. A 19 körös sprintfutam első nyolc helyezettje szerez vb-pontokat, az első nyolcat, a második hetet, a harmadik hatot, a negyedik ötöt, az ötödik négyet, a hatodik hármat, a hetedik kettőt, a nyolcadik pedig egyet.
A sprintfutamra közép-európai idő szerint szombaton 15 órától kerül sor.
A sprintfutam rajtsorrendje:
1. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
George Russell (brit, Mercedes)
2. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
3. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
4. sor:
Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
5. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
6. sor:
Isack Hadjar (francia, RB)
Oliver Bearman (brit, Haas)
7. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
8. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
9. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
10. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)