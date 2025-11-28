forma-1forma 1forma-1 2025forma 1 2025
Piastri összekapta magát, Hamilton újabb borzalmas időmérőt zárt

2025. 11. 28. 19:54
Andrej ISAKOVIC / AFP

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján, így a szombaton sorra kerülő rövid távú futamot ő kezdheti majd az élről.

A vb-pontversenyben második pilóta mellől a brit George Russell startolhat majd a Mercedesszel, míg a világbajnoki versengésben éllovas Lando Norris csak harmadik lett a másik McLarennel.

Nála is rosszabbul járt a harmadik, a világbajnoki címért még harcban lévő holland Max Verstappen: a címvédő hatodik pozícióból indulhat, akit megelőzött csapattársa, az eddig gyengélkedő Cunoda Juki.

A sprintkvalifikáció negatív szenzációját a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton okozta, aki csak 18. lett a Ferrarival.

Idén hat sprintfutamos hétvégét rendeznek a világbajnoki sorozatban, ezek közül ez az utolsó. A 19 körös sprintfutam első nyolc helyezettje szerez vb-pontokat, az első nyolcat, a második hetet, a harmadik hatot, a negyedik ötöt, az ötödik négyet, a hatodik hármat, a hetedik kettőt, a nyolcadik pedig egyet.

A sprintfutamra közép-európai idő szerint szombaton 15 órától kerül sor.

A sprintfutam rajtsorrendje:

1. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
George Russell (brit, Mercedes)

 

2. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

 

3. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Max Verstappen (holland, Red Bull)

 

4. sor:
Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

 

5. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

 

6. sor:
Isack Hadjar (francia, RB)
Oliver Bearman (brit, Haas)

 

7. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Nico Hülkenberg (német, Sauber)

 

8. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

 

9. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

 

10. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)

