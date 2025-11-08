Max Verstappen már a Q1-ben kiesett az időmérőn

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérő edzését, mégse róla maradt emlékezetes a száguldozás.

Rögtön meglepetéssel kezdődött az időmérős edzés, mert a négyszeres világbajnok Max Verstappen rögtön Q1-ben kiesett. A holland klasszis egész hétvégén panaszkodott az autójára, ennek ellenére negyedik helyen zárt a sprintfutamon. Állítottak is a kocsiján, de kiderült, hogy csak rosszabb lett a helyzet, végül 16. helyen zárta a gyakorlást

pályafutása során először fordult elő, hogy mért köt futott, mégse jutott tovább a Q1-ből.

Csapattársa, Cunoda Juki sem járt jobban, ő senkit se előzött meg, a rajtrácson is csak azért lesz 19., mert Gabriel Bortoleto miszlikekre törte autóját a sprintfutam utolsó körében és mért idő nélkül zárt. Rajtuk kívül Esteban Ocon és Franco Colapinto csúszott le a második szakaszról.

Folytatódott a csillaghullás Q2-ben is, Lewis Hamilton a közelében sem volt a továbbjutásnak, Fernando Alonso viszont karnyújtásnyira volt az első tíztől, de mégis 11. helyen zárt. Kiesett még a csapattársa, Lance Stroll is, valamint Alexander Albon és Carlos Sainz is. Jöhetett a nagy finálé, az adok-kapokból pedig kivette a részét mindenki, először Oliver Bearman tűnt a meglepetésembernek, majd jött Isack Hadjar és Liam Lawson is, végül Kimi Antonelli lepte meg az élmezőnyt egy második hellyel.

Lando Norris az utolsó pillanatban süvített az élre egy príma körrel, Oscar Piastrinak pedig be kellett érnie a negyedik hellyel, mert Charles Leclerc megelőzte őt.