Carlos Sainz kiakadt a Forma-1-es közvetítésekre: Ez már túlzás, állandóan a barátnőinket mutogatják

Carlos Sainz szerint felbillent az egyensúly a Forma-1-es közvetítésekben, ugyanis meglátása szerint mát többet mutatják a garázsokban helyet foglaló VIP-vendégeket és a pilóták barátait, mint azt, ami a pályán történik.

„Ez már túlzás, állandóan a hírességeket és a barátnőinket mutogatják. Ez már tendenciává vált, ami egy ponton biztos bevált, mert az emberek érdekelték az ismert emberek reakciói.

De a Szingapúri Nagydíj hajrájában volt négy-öt előzésem is, egyet sem mutattak a közvetítésben, mint ahogy azt sem, hogy Fernando [Alonso] üldözi Lewist [Hamilton]. Egyszerűen túl sok mindenről lemaradnak

– mondta a Cope rádióban a Williams spanyol pilótája.

Ha már celebek, Sainz szerint VIP-vendégből is túl sok van már a hétvégéken, már kénytelen elektromos rollerrel közlekedni, mert ha sétál a pálya körül vagy a boxban, akkor mindig jön valaki, aki közös fotót akar kérni. Miközben ő, főleg versenynapon jobb szeret elmerülni a gondolataiban és a futamra koncentrálni.

Carlos Sainz egyébként nagyot mentett a hétvégén, ugyanis kizárták őt és csapattársát is az időmérőről, de a rajtrács végéről indulva is beért tizediknek. Bakuban pedig meglepetés dobogós helyet szállított. A spanyol jelenleg a 13. helyen áll a világbajnoki pontversenyben.