Russell parádézott a Szingapúri Nagydíjon, a McLaren már világbajnok

A rajtnál a pole pozícióból startoló Russell megtartotta a vezető helyet, Max Verstappen (Red Bull) pedig leginkább arra figyelt, hogy be tudjon sorolni másodikként a brit mögé, maga mögött tartva ezzel a két McLarent.

A holland vb-címvédőnek ez sikerült, közben viszont Lando Norris (McLaren) nagyon agresszívan megtámadta és meg is előzte Oscar Piastrit (McLaren), így a brit harmadiknak, az ausztrál vb-éllovas negyedikként sorolt be.

Contact between the top-three title protagonists! Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view

Néhány körrel később az élő közvetítésbe bejátszották a McLaren csapatrádióját, amelyen Piastri arra panaszkodott, hogy Norris nem sportszerű módon ment el mellette, neki ugyanis Verstappen miatt kicsit lassítania kellett.

A csapat visszanézte az esetet, majd arról tájékoztatta Piastrit, hogy a sorrend marad, Norris nem fogja visszaadni a harmadik pozíciót.

A 20. körre Russell 10 másodperces előnyre tett szert Verstappennel szemben, akit Norris üldözött, majd a Red Bull kihívta a boxba kerékcserére a vb-címvédőt. Russell hat körrel később kapott friss abroncsokat, rögtön utána pedig előbb Norris, aztán Piastri is a boxban járt.

A cseréket követően visszaállt a korábbi sorrend, Russell több mint 3.5 másodperccel vezetett Verstappen előtt, akit 4.5 másodperces lemaradással Norris követett. Piastri kerékcseréje lassúra sikerült – az egyik első és az egyik hátsó kereket is csak nehezen tudták felrakni az autóra –, ezért az ausztrál majdnem 10 másodperces hátrányba került csapattársához képest.

A 45. körre Norris egy másodpercnyire megközelítette Verstappent, miközben Russell változatlanul magabiztosan autózott az élen. A hajrában csak az volt a kérdés, hogy Norris meg tudja-e támadni Verstappent a második helyért, de erre végül nem került sor, a leintésig már nem változott a sorrend.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! In a class of their own

A 27 éves Russell az idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta a villanyfényes futamon. A brit pilóta mögött a címvédő és négyszeres vb-győztes Verstappen ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig a brit Norris állhatott fel.

A vb-éllovas ausztrál Piastri (McLaren) negyedik lett, így az előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, a szingapúri eredménnyel ugyanakkor a McLaren a hátralévő hat futam végeredményétől függetlenül sorozatban másodszor világbajnok a konstruktőrök között.

A szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.