Russell parádézott a Szingapúri Nagydíjon, a McLaren már világbajnok

A rajtnál a pole pozícióból startoló Russell megtartotta a vezető helyet, Max Verstappen (Red Bull) pedig leginkább arra figyelt, hogy be tudjon sorolni másodikként a brit mögé, maga mögött tartva ezzel a két McLarent.
A holland vb-címvédőnek ez sikerült, közben viszont Lando Norris (McLaren) nagyon agresszívan megtámadta és meg is előzte Oscar Piastrit (McLaren), így a brit harmadiknak, az ausztrál vb-éllovas negyedikként sorolt be.
Néhány körrel később az élő közvetítésbe bejátszották a McLaren csapatrádióját, amelyen Piastri arra panaszkodott, hogy Norris nem sportszerű módon ment el mellette, neki ugyanis Verstappen miatt kicsit lassítania kellett.
A csapat visszanézte az esetet, majd arról tájékoztatta Piastrit, hogy a sorrend marad, Norris nem fogja visszaadni a harmadik pozíciót.
A 20. körre Russell 10 másodperces előnyre tett szert Verstappennel szemben, akit Norris üldözött, majd a Red Bull kihívta a boxba kerékcserére a vb-címvédőt. Russell hat körrel később kapott friss abroncsokat, rögtön utána pedig előbb Norris, aztán Piastri is a boxban járt.
A cseréket követően visszaállt a korábbi sorrend, Russell több mint 3.5 másodperccel vezetett Verstappen előtt, akit 4.5 másodperces lemaradással Norris követett. Piastri kerékcseréje lassúra sikerült – az egyik első és az egyik hátsó kereket is csak nehezen tudták felrakni az autóra –, ezért az ausztrál majdnem 10 másodperces hátrányba került csapattársához képest.
A 45. körre Norris egy másodpercnyire megközelítette Verstappent, miközben Russell változatlanul magabiztosan autózott az élen. A hajrában csak az volt a kérdés, hogy Norris meg tudja-e támadni Verstappent a második helyért, de erre végül nem került sor, a leintésig már nem változott a sorrend.
A 27 éves Russell az idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta a villanyfényes futamon. A brit pilóta mögött a címvédő és négyszeres vb-győztes Verstappen ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig a brit Norris állhatott fel.
A vb-éllovas ausztrál Piastri (McLaren) negyedik lett, így az előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, a szingapúri eredménnyel ugyanakkor a McLaren a hátralévő hat futam végeredményétől függetlenül sorozatban másodszor világbajnok a konstruktőrök között.
A szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.
Szingapúri Nagydíj, végeredmény
1. George Russell (brit, Mercedes) 1:40:22.367 óra
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 5.430 másodperc hátrány
3. Lando Norris (brit, McLaren) 6.066 mp h.
4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 8.146 mp h.
5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 33.681 mp h.
6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 45.996 mp h.
7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:20.251 perc h.
8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:20.667 p h.
9. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:33.527 p h.
10. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.
A vb-pontversenyek állása 18 futam után (még 6 van hátra):
versenyzők:
1. Piastri 336 pont
2. Norris 314
3. Verstappen 273
4. Russell 237
5. Leclerc 173
6. Hamilton 127
7. Antonelli 88
8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 70
9. Isack Hadjar (francia, RB) 39
10. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 37
11. Alonso 34
12. Sainz Jr. 32
13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32
14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 30
15. Esteban Ocon (francia, Haas) 28
16. Pierre Gasly (francia, Alpine) 20
17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 20
18. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 18
19. Bearman 18
csapatok:
1. McLaren 650 pont – már világbajnok
2. Mercedes 325
3. Ferrari 300
4. Red Bull 290
5. Williams 102
6. RB 72
7. Aston Martin 66
8. Sauber 55
9. Haas 46
10. Alpine 20