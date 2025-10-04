Forma-1: két versenyzőt is kizártak az időmérőről, változott a rajtsorrend

Változott a Forma-1 Szingapúri Nagydíjának rajtsorrendje, ugyanis törölték a két Williams, Alexander Albon és Carlos Sainz időeredményét. A 12. és a 13. rajtkockát szerezték meg, de így az utolsó sorból kell majd indulniuk.
A kvalifikáció utáni műszaki ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az autó hátsó szárnya nem felel meg a műszaki előírásoknak.
A legfelső, állítható elemek pozícióját ellenőrizték, és a DRS kinyitott állapotában mindkét oldalon meghaladta a hátsó szárny külső területén megengedett 85 mm-es maximális határt” – indokolta a döntést a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).
BREAKING: Alex Albon and Carlos Sainz have been disqualified from qualifying
Both Williams cars failed post-qualifying checks on their rear wings#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/gIJJTRqhSS
— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
A vasárnapi futamot George Russell kezdi majd az élről, aki űridővel nyerte meg az időmérőt Max Verstappen és Oscar Piastri előtt.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
3. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
4. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Isack Hadjar (francia, RB)
5. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
7. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
8. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
10.sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)