Forma-1: két versenyzőt is kizártak az időmérőről, változott a rajtsorrend

Clive Mason/Getty Images
2025. 10. 04. 19:37
Clive Mason/Getty Images

Változott a Forma-1 Szingapúri Nagydíjának rajtsorrendje, ugyanis törölték a két Williams, Alexander Albon és Carlos Sainz időeredményét. A 12. és a 13. rajtkockát szerezték meg, de így az utolsó sorból kell majd indulniuk.

A kvalifikáció utáni műszaki ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az autó hátsó szárnya nem felel meg a műszaki előírásoknak.

A legfelső, állítható elemek pozícióját ellenőrizték, és a DRS kinyitott állapotában mindkét oldalon meghaladta a hátsó szárny külső területén megengedett 85 mm-es maximális határt” – indokolta a döntést a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

A vasárnapi futamot George Russell kezdi majd az élről, aki űridővel nyerte meg az időmérőt Max Verstappen és Oscar Piastri előtt.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

3. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

4. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Isack Hadjar (francia, RB)

5. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

7. sor:

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

8. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

10.sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

