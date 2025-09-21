Max Verstappen rajt-cél győzelmét hozta a Forma-1 Azeri Nagydíja, George Russell lett a második, Carlos Sainz pedig harmadik helyen vitte be a célba a Williamst. A világbajnoki pontversenyben vezető Oscar Piastri már az első körben a falban kötött ki.

A kaotikus, hatszor félbeszakított időmérő után a vasárnapi futam is őrülten indult: a világbajnokságot vezető Piastri előbb kiugrott a rajtnál (ezzel Fernando Alonsót is becsapta, aki időbüntetést kapott), majd visszaesett a mezőny végére, aztán elmért egy kanyart és a falba csapódott, így már az első körben kiesett és bejött a biztonsági autó.

A negyedik kör végén hagyta el a pályát a safety car, Verstappen pedig a rá jellemző módon ismét a végletekig kivárt az újraindítás előtt, amit jó ütemben kapott el, egyből lépéselőnybe került Sainzcal szemben. Isack Hadjar volt, akit egy hiba miatt többen is megelőztek, közben pedig nagyot csatázott egymással Russell és Cunoda Juki, a futam elején a japán kétszer is megelőzte a britet (egyszer Kimi Antonelli tartotta fel a saját csapattársát), ám Russell mindkétszer visszavette az ötödik helyet.

A táv második felének Verstappen már közel 9 másodperces előnnyel vágott neki, az üldözők közül pedig többen is kimentek kerékcserére. Norris, aki csapattársa kiesésével nagy esélyt kapott, a 38. körben áll ki (ő a többiekkel ellentétben közepes keveréken kezdett és keményre váltott), de megint dadogott a kerékcseréje, így esélye sem a többiek elé vágni, bár aztán a pályán megelőzte Charles Leclerc-t.

Verstappen a 41. körben hajtott a bokszba, minden gördülékenyen ment, 12 másodperces előnnyel tért vissza.

Az utolsó körök nagy izgalmát az jelentette, hogy a harmadik helyről induló, és a nagy nyomás alatt is remek teljesítményt nyújtó Liam Lawson, valamint Cunoda és Norris nagyot csatáztak z ötödik pozícióért, a ferrarik pedig kissé tehetetlenül követték őket.

Amíg mi ezt a csatát követtük, addig Verstappen kényelmesen bekocogott az első helyen, idei negyedik, karrierje 67. futamgyőzelmét aratta.

A versenyhétvégét betegen végigcsináló Russell megint nagy nyertese volt a hétvégének a bravúros második helyével, míg Sainz ugyan veszített egy helyet a rajtpozíciójához képest, de így is dobogón zárt, ami óriási eredmény. Antonelli lett a negyedik, valamint Lawson, Cunoda, Norris (aki 25 pontra csökkentette hátrányát Piastri mögött), Hamilton, Leclerc és Hadjar volt a pontszerzők további sorrendje.