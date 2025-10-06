Piastrit nem érdekelte, hogy főnöke beszél hozzá? – ez állhat a háttérben

Bár a McLaren megnyerte a konstruktőri világbajnokságot a Forma-1 Szingapúri Nagydíján, az egyéni vb-éllovas Oscar Piastri csalódott volt a futam után, mert a harmadik helyről indult, de a futam elején a csapattársa, Lando Norris egy kemény manőverrel meg tudta őt előzni, és három pontot lefaragott a hátrányából – az ausztrál előnye hat versenyhétvégével a vége előtt 22 pont.

A futam után két olyan dolog is történt Piastrival, amivel bekerült a hírekbe: előbb úgy tűnt, hogy megszakította a rádiókapcsolatot, miközben az ügyvezető igazgató, Zak Brown beszélt hozzá, majd nem volt ott a dobogón, amikor a McLaren ünnepelte a konstruktőri vb-címet.

A The Race magyarázta el egy cikkben, hogy bár mindkettőbe könnyű összeesküvést belemagyarázni, igazából nem történt semmi rendkívüli és Piastri sem lázad a csapat ellen.

A megszakadt rádiózás:

Piastri ignores Zak Brown pic.twitter.com/6cVohCg7g5 — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 5, 2025

A cikk szerint Piastri azt nem is hallhatta, hogy Brown elkezdett beszélni hozzá a rádión. A csapattól ugyanis azt az utasítást kapta, hogy amint végez a levezető körével, állítsa le az autóját. Az ausztrál ezt megtette, így aztán már nem is működött az összeköttetés közte és csapata közt. Szóval az adásban ugyan hallatszott, ahogy Brown azt mondja, „Oscar, világbajnoki címvédés. Jó verseny volt, kemény verseny volt. Köszönjük a…”, ezt a pilóta már nem hallhatta, szóval szó sem volt szándékos szétkapcsolásról.

A dobogós ünneplésről pedig azért maradt le, mert spontán alakult az egész. A McLaren babonából direkt nem szervezte meg, hogy majd közösen felvonulnak, a futam leintése után pedig nem is mindenki tudott róla, hogy van erre is lehetőség. Piastrinak pedig nem dobogósként az interjúzóna felé kellett vennie az irányt az előírások szerint. Norris azért volt jelen a csapattagok között, mert ő a futamon a harmadik helyen végzett, így eleve részt vett a dobogós ceremónián. Ahogy a későbbi képek is tanúsítják, a McLaren garázsa előtt ott volt a csapat összes tagja, és Piastri is.