Piastrit most már tényleg komolyan kell venni, Miamiban is ő nyert

Oscar Piastri nyerte meg a Forma-1 Miami Nagydíját, miután a negyedik helyről indulva, az elején kellőképpen agresszívan vezetve az élre ált és nem engedte már ki a kezéből a győzelmet. Lando Norris ért másodikként, és George Russell kaparintotta meg a harmadik helyet.

Szokatlan várakozás előzte meg a hétvége főversenyét, ugyanis egész nap arról szóltak a hírek, mekkora esőzések voltak a pályán, töltelékfutamokat kellett emiatt törölni. Így aztán benne volt a hosszú este lehetősége, még akkor is, ha maga a rajt száraz körülmények között történt.

A pole-t ismét meglepetésre megszerző Verstappen jól kapta el a rajtot, de az első kanyarban kissé megcsúszott, ami után rögtön megpróbált visszavágni Norris elé – ezt sikerrel meg is tette, a britet ki is terelte a pályáról, aki így a hatodik helyre esett vissza.

Már a második körben virtuális biztonsági autós szakasz volt, mert Jack Doohan és Liam Lawson egymásnak mentek, az Alpine-on defekt lett, az autó is sérült, az újonc így nem tudta folytatni a versenyzést. Az újraindítást követően Piastri megelőzte Kimi Antonellit, miközben Norris is felkapaszkodott előbb a negyedik, majd a harmadik helyre, meg is indult riválisai után.

Miközben be-bejátszottak olyan rádióüzeneteket, amiken arról volt szó, ki mikorra várja az esőt, a kilencedik körtől kezdve Piastri támadni kezdte Verstappent, egyre közelebb autózott hozzá, majd a 14. körben hibára késztette a címvédőt, aki lecsúszott az ideális ívről, az ausztrál így az élre állt.

E O SAINZ E O HAMILTON, AMIGO??????pic.twitter.com/BtY0XoJX3b — Massinha F1 (@MassinhaF1_) May 4, 2025

Épphogy megvívta ezt a csatáját Verstappen, máris megkapta maga mögé Norrist, aki körökön át nyitott hátsó szárnyakon támadta, miközben Piastri ellépett az élen. A 18. körben jött el a pillanat, amikor a második Mclaren is átküzdötte magát a hollandon.

A következő körben jelentette a csapatrádión Russell, hogy esik az eső, de a nagy zuhé továbbra sem jött. A két virtuális biztonsági autós szakasz kavarta meg kissé a mezőnyt, amin a Verstappen elé keveredő Russell, valamint a két Ferrari nyert nagyot, míg korábban nem nagyon tudtak előrébb lépni, Charles Leclerc és Lewis Hamilton ekkor feljöttek a hetedik és a nyolcadik helyre. Ment aztán a rádiózás, hogy a hétszeres világbajnok gyorsabb tudna lenni, helyet is cseréltek, de nagy áttörés nem történt.

Állandósultak a különbségek a versenyzők között, érezhető volt, hogy ha nem esik az eső, akkor túl sok izgalmat már nem láthatunk, azokat a futam eleje tartogatta.

Így aztán Oscar Piastri pályafutása hatodik, idei negyedik. sorozatban pedig a harmadik futamgyőzelmét aratta és növelni tudta előnyét a világbajnoki pontversenyben is, jelenleg 16 pont a fórja.

Norris végzett másodikként, Russel pedig ismét a rá jellemző módon, egy kevésbé látványos, de annál eredményesebb teljesítménnyel ért oda a dobogó legalsó fokára. Verstappen, Alex Albon, Antonelli, Leclerc, Hamilton (a két Ferrari ismét helyet cserélt), Carlos Sainz és Cunoda Juki szereztek még pontot, a japánnak azért kellett hajtania a végén, hogy bő ötmásodperces előnye legyen a mögötte haladóval szemben, mert kapott egy időbüntetést, amiért gyorsan hajtott a boxutcában.

Az utolsó körben még volt egy csata Hamilton és Sainz között, amit még utólag vizsgálnak majd, miután a brit keresztbe vágott riválisa előtt a pályán.