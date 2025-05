Leclerc el sem tudott indulni, Verstappen a boxutcában balesetezett

Meglepetés hozott pénteki sprintkvalifikáció, hiszen a mindössze 18 éves Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája kezdhette az élről a szombati rövid távú futamot, ám maga a verseny az esővel és a balesetekkel hozta el az igazi káoszt.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱

With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq

— Formula 1 (@F1) May 3, 2025