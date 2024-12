Büntetést kapott, mégsem Verstappen indul az első rajtkockából Katarban

Az eredeti végeredmény szerint Verstappen 0,055 másodperccel verte Russellt, ám a holland pilóta az időmérő utolsó szakaszában feltartotta riválisát a 12-14-es kanyarkombinációnál, emiatt a Mercedes versenyzőjének át kellett vágnia a kavicságyon, hogy elkerülje az ütközést.

A sportfelügyelők az eset miatt vizsgálatot indítottak, és végül Verstappent azért büntették meg, mert szükségtelenül lassan hajtott, jócskán túllépte a versenyzőktől elvárt, nem gyors körön teljesített célidőt.

Azt viszont enyhítő körülménynek tartották, hogy egyik pilóta sem volt a gyors körén, ezért az egy rajthelyes büntetés. Különben minden bizonnyal a szokásos három rajtrácsos büntetést szabták volna ki.

BREAKING: Max Verstappen has been given an unprecedented one-grid place penalty and loses pole position to George Russell for the Qatar Grand Prix ⚠️ pic.twitter.com/hYR7HbIkn3

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 30, 2024