Ralf Schumacher kiosztotta Vettelt, Ricciardót és Sergio Pérezt is

Ralf Schumacher szerint az elvárások alatt teljesítenek a csapatot váltó pilóták a Forma-1 2021-es szezonjában.

Az 1997 és 2007 között 181 nagydíjon szereplő pilóta, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher öccse, a Sky Sportsnak adott interjút az idei évad eddigi két futamával kapcsolatban. Schumacher nem kedveskedett a beszélgetés alatt.

Sebastian Vettel a semmi közepén autózik. Elromlott a féke, a sebességváltója, ráadásul meg is büntették. A szerencsétlenség megint szorosan a nyomában járt. Ezért nehéz a teljesítményét értékelni. Nem sajnáltatja magát, ezt a futam után is mondta, de tényleg ugyanolyan peches, mint a Ferrarinál, csak most zöld a kocsija