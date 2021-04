Hamiltonnak jól jött a piros zászló, de Verstappené lett az Emilia-Romagna Nagydíj

Max Verstappen nyerte a csúszkáló autókkal tarkított Emilia-Romagna Nagydíjat.

A holland pilóta agresszíven előzte meg a pole-ból rajtoló Lewis Hamiltont, de a második körben már szükség volt a biztonsági autóra. Nicholas Latifi kétszer is kisodródott ugyanis, a második alkalommal Nyikita Mazepinnel ért össze, ami után a gumifalban kötött ki.

A szemerkélő eső másokat is becsapott, Mick Schumacher a bokszutca végében vágta oda az autója orrát a falhoz, amikor melegíteni próbálta a gumit. Ezután viszont a bokszutcát lezárták, így első szárny nélkül kellett több körön át mennie a biztonsági autó ideje alatt.

LAP 4/63

Schumacher loses the rear end warming his tyres, and takes off the front wing

The pit lane is currently closed due to the debris#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/z5KHs5RYzD

