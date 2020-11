Max Verstappennek sikerült egy szóval vérig sértenie egy egész országot

Még a Portugál Nagydíj második szabadedzésén ütközött egymásnak Max Verstappen és Lance Stroll, ami után a holland versenyző hangosan, káromkodva szidta riválisát a csapatrádión, a kirohanása végén pedig mongolnak nevezte őt. Bár akkor megvolt a lehetősége arra, hogy bocsánatot kérjen, nem tette meg.

A dologból pedig nemzetközi ügy lett.

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp

— Formula 1 (@F1) October 23, 2020