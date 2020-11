Daniel Ricciardo cipőjéből ivott Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sikerét hozta a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíj.

A kaotikus hajrában kieső Max Verstappen miatt a Renault ausztrál versenyzője, Daniel Ricciardo állhatott föl a dobogó legalsó fokára. Az Eifel Nagydíjjal ellentétben ezúttal Ricciardo nem mulasztotta el, hogy hódoljon a szokásnak, miszerint a cipőjéből igyon a dobogóért járó pezsgőből. Váratlanul azonban Hamilton hangját hallotta.

Amikor a cipőmből készültem inni, hallottam, hogy Lewis azt mondja, vegyem le a másik cipőmet is. Három éve egyszer azt mondta a dobogón, hogy sohasem tenné ezt meg, most viszont ő kért meg. Nagyon meglepett, de 2020 eddig is a furcsa dolgok éve volt