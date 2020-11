Lance Stroll belement autójával az egyik szerelőjébe

Káoszba fulladt az Emilia Romagna Nagydíj, miután Max Verstappen defektje miatt biztonsági autó érkezett a pályára. A legtöbb csapat a hajrára friss gumikat tetett föl, de ez nem mindenkinek zökkenőmentesen, George Russell a kerekek melegítése közben csapódott a falba.

Verstappen szétrobbanó gumija kellett egy izgalmas imolai hajrához A verseny végén pörögtek föl az események, világbajnok lett a Mercedes.

Lance Stroll is bakizott ebben az időszakban egy nagyot. A kanadai versenyző későn fékezett a bokszkiállás során, ezért csúnyán elcsapta az emelővel dolgozó szerelőt, akit ezután be is kellett támogatni a garázsba.

Stroll futama már a rajtnál elszállt egyébként, mert egy apró koccanás után elvesztette első szárnyát, úgyhogy már a verseny elején lemaradt az orrkúpcsere miatt.