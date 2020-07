Megbüntették Lewis Hamiltont, ötödik helyről rajtol

Kevesebb, mint egy órával az idénynyitó Forma-1-es Osztrák Nagydíj előtt újra vizsgálatot kért a Red Bull a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA).

A hétvége során az első szabadedzés óta kritizálta a Red Bull a címvédő Mercedest, mivel meglátásuk szerint a DAS-nek nevezett szerkezet szabálytalan, mivel igazságtalan előnybe hozza a csapat pilótáit. Ezt az FIA nagyon hosszú tanácskozás után úgy döntött, hogy elutasítja, mivel a az első kerekek dőlésszögét állító szerkezet a kormánymű része.

Érdekesség, hogy nem ezt fellebbezte meg a Red Bull, amire lehetősége lett volna, hanem azt kifogásolta, hogy Lewis Hamilton nem lassított le egy sárga zászlós szektorban. A Red Bull ennek az esetnek a felülvizsgálatát kérte.

BREAKING: Red Bull have requested a review after Lewis Hamilton was cleared of failing to slow for yellow flags during Saturday’s qualifying session#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/RsZoOpHOIc

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020