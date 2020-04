Ha visszatér a Forma-1, őrültebb lehet, mint amihez hozzászoktunk

A Forma-1-et sokszor éri az a kritika, hogy unalmasak a futamok, a világbajnokság már korán eldől és a legtöbb verseny alatt igazából csak egy jót lehet aludni. A koronavírus-járvány miatti leállás, a versenyhétvégék tologatása miatt viszont afelé tart az idény, hogy a tervezettnél jóval rövidebb lesz a versenynaptár, ez Charles Leclerc szerint azt is jelentené, hogy a versenyzők sokkal nagyobb kockázatot vállalnának majd a futamokon.

Minél kevesebb futam lesz, a versenyzők annál inkább fognak rizikózni. Sok meglepetés lesz és szerintem elég szórakoztató lesz majd nézni. Még mindig a Mercedes és Lewis [Hamilton] a favorit, viszont a többiek biztosan többet kockáztatnak majd taktikailag és az előzéseknél is

– idézi a Ferrari monacói versenyzőjét a Guardian.

Egyelőre még nem tudni, mikor fog elkezdődni az idei szezon és azt sem, hogy még idén be akarják-e fejezni, vagy pár versenyhétvége átnyúlna majd 2021-re. Az év első kilenc futamából nyolcat halasztottak el, a Monacói Nagydíjat pedig törölték, de már napok óta tartja magát a pletyka, hogy a június 28-ra tervezett franciaországi versenyt is tolni fogják. Így július elején Ausztriában rajtolhat az idény, ahol nyitottak lennének az üres lelátók előtti rendezésre, sőt, a britekhez hasonlóan készülnek arra is, hogy esetleg dupla futamok lesznek.

A Magyar Nagydíj a tervek szerint augusztus 2-án lenne.

