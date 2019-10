Hiába lázadtak a nagycsapatok, jönnek az új szabályok a Forma-1-ben

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) új szabályokkal próbálja izgalmasabbá és kiszámíthatatlanabbá tenni a Forma-1-et.

A FIA elnöke, Jean Todt azt mondta, a 2021-től életbe lép új szabályokat elfogadta a szövetség törvényhozó testülete, annak ellenére, hogy a három legerősebb istálló, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull erősen ágált a bevezetésük ellen.

A 2021-es idénytől megmarad az autó dinamikus külseje, de 18 colos kerekek kerülnek fel rá és masszívabb hátsó szárnyak. Az aerodinamikai változások mellett 25 kilóval megnövelték az autók minimális súlyát.

What’s actually changing in 2021? Take a look ⬇️#F12021

— Formula 1 (@F1) October 31, 2019