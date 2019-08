Felépíthet egy sztárpilótát, de tönkre is tehet két versenyzőt a Red Bull

Bár nyári szünet van a Forma-1-ben, a Red Bull szolgáltatott beszédtémát ezekre a hetekre is: nagyon mondták ugyan az ellenkezőjét, mégis lecserélték Pierre Gaslyt a szezon második felére, az újonc Alexander Albont hozták fel a helyére a Toro Rossóból, a francia pedig a fiókcsapathoz megy. Ezt a váltást mindössze 12 futam után lépték meg.

A Forma-1-ben akkor kapunk reális képet valaki teljesítményéről, ha a csapattársával vetjük össze, Gasly pedig elég szerencsétlenül járt, ugyanis a mezőny jelenleg egyik, ha nem a legjobb versenyzőjével mérik össze folyton, Max Verstappennel.

És a francia folyamatosan alulmarad a hollanddal szemben.

A racefans.net szedte össze a számokat, ami szerint

Verstappen a 12 futam alatt 11 alkalommal szerzett jobb rajtpozíciót – amikor nem, akkor is piros zászlóztak a gyors köre alatt;

12 versenyből 11-szer végzett előrébb a franciánál, a hollandnak két futamgyőzelme van már, míg Gasly még csak a dobogóra sem ért oda;

Verstappen eddig 178 pontot szerzett, míg Gasly csak 61-et;

és a holland az eddigi futamok 95 százalékában (691 kör) volt csapattársa (34 kör) előtt.

De ezek még csak a házon belüli dolgok, Gaslytól nem azt hiányolja a Red Bull, hogy Verstappenre nem helyez elég nyomást, hanem azt, hogy nem tudja megfelelően segíteni a hollandot, nem igazán izzasztotta meg eddig a Ferrarikat. Pedig Max Verstappen versenyképességét elnézve a konstruktőri versenyben akár egy hellyel előrébb is állhatna az osztrák istálló.

Ez a feladat hárul mostantól Albonra, aki elég biztatóan kezdett, és ugyan eddig Danyiil Kvjat veri a házi versenyben, mégis látszik rajta, hogy elég komoly lehetőség rejlik benne, még csak 23 éves. Persze az sem lett volna rossz döntés, ha az oroszt viszik vissza az első csapathoz – őt a sok hibája miatt 2016-ban, szezon közben cserélték le Verstappenre –, ha már ennyi esély adtak neki, akár jóvá is tehette volna a korábbiakat. Ám az sem tűnik rossz húzásnak a Red Bulltól, hogy megmérik, mennyire bírja a nyomást a malajziai Albon. Szerencsés ilyen szempontból a csapat, mert négy pilóta áll a rendelkezésére.

Viszont rizikózik is a Red Bull, ezt a lehetőség terhe alatt összeroppanó Gasly esete is mutatja, nem mindenki tud egyből megbirkózni a mélyvízzel. Felépíthetik az új Verstappent, de az is lehet, hogy két fiatal versenyző karrierjét vágják tönkre ezzel a döntéssel, mert esetleg Albon sem tud extrát nyújtani és Gasly sem tudja feldolgozni, hogy ilyen hamar bukottnak nyilvánították. Fél évben belül választ is kaphatunk erre.

Nyitókép: Peter Fox/Getty Images