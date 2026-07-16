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Foci foci vb 2026

„Egy a millióhoz az esélye annak, hogy ez megtörténik” – 19 éve hihetetlen fotó készült Messiről és Yamalról

Kosovar artist Alkent Pozhegu works on a mosaic on the ground, made with grain and seeds, and depicting Argentina's forward #10 Lionel Messi (R) and Spain's forward #19 Lamine Yamal, in the town of Gjakova on July 16, 2026. Thousands of kilometres away from New York, where the Argentina and Spain football teams will compete for the World Cup title, in the western city of Gjakova, Alkent Pozhegu has made a mosaic depicting the two forward stars Lionel Messi and Lamine Yamal.
Armend NIMANI / AFP
Alkent Pozhegu koszovói művész egy magvakból álló mozaikon dolgozik, amely Lamine Yamalt és Lionel Messit ábrázolja
24.hu
2026. 07. 16. 20:25
Kosovar artist Alkent Pozhegu works on a mosaic on the ground, made with grain and seeds, and depicting Argentina's forward #10 Lionel Messi (R) and Spain's forward #19 Lamine Yamal, in the town of Gjakova on July 16, 2026. Thousands of kilometres away from New York, where the Argentina and Spain football teams will compete for the World Cup title, in the western city of Gjakova, Alkent Pozhegu has made a mosaic depicting the two forward stars Lionel Messi and Lamine Yamal.
Armend NIMANI / AFP
Alkent Pozhegu koszovói művész egy magvakból álló mozaikon dolgozik, amely Lamine Yamalt és Lionel Messit ábrázolja
Vasárnap Argentína–Spanyolország mérkőzést rendeznek a labdarúgó-világbajnokság döntőjében. A megasztárok, Lionel Messi és Lamine Yamal először találkoznak egymással a futballpályán, azonban – szinte hihetetlen sztori –, de a sors sokkal korábban egyszer már összehozta őket.

A két extraklasszis 2007 decemberében egy jótékonysági naptárfotózás során találkoztak egymással Barcelonában.

A képen az akkor húszéves Messi egy műanyagkádban fürdette és a karjaiban tartotta a mindössze öthónapos csecsemőt, Yamalt.

A fotókat a két éve a spanyol futballista édesapja hozta nyilvánosságra, amikor fia tinédzser csodagyerekként aranyéremhez segítette válogatottját az Európa-bajnokságon.

Most a történetük újjászületik, hiszen két különböző generáció nagyságai csapnak össze a legnagyobb torna döntőjében.

Egy a millióhoz az esélye annak, hogy ez megtörténik

– válaszolta két évvel ezelőtt Joan Monfort, aki a fent említett 2008-as naptár fotózásáért felelt, amely a Barcelona klubalapítványának és a Diario Sport újságnak a közös projektje volt.

A befolyt pénz pedig az UNICEF gyermekalapját és más jótékonysági szervezeteket támogatott.

„Adtak nekünk egy listát a játékosokról, mindegyikük egy hónaphoz került a naptárban. A sors úgy hozta, hogy Messi a kis Yamal mellé került. Elég nehéz volt, izzadtam a fotózás alatt. Messi félénk és akkoriban még introvertáltabb volt, azt sem tudta, hogyan fogja meg a babát” – mesélte Monfort.

Végső soron ez egy elég jó fotó, sőt, messze a leghíresebb, amit valaha készítettem

– tette hozzá.

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