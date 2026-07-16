„Egy a millióhoz az esélye annak, hogy ez megtörténik” – 19 éve hihetetlen fotó készült Messiről és Yamalról

A két extraklasszis 2007 decemberében egy jótékonysági naptárfotózás során találkoztak egymással Barcelonában.
A képen az akkor húszéves Messi egy műanyagkádban fürdette és a karjaiban tartotta a mindössze öthónapos csecsemőt, Yamalt.
A fotókat a két éve a spanyol futballista édesapja hozta nyilvánosságra, amikor fia tinédzser csodagyerekként aranyéremhez segítette válogatottját az Európa-bajnokságon.
Most a történetük újjászületik, hiszen két különböző generáció nagyságai csapnak össze a legnagyobb torna döntőjében.
Egy a millióhoz az esélye annak, hogy ez megtörténik
– válaszolta két évvel ezelőtt Joan Monfort, aki a fent említett 2008-as naptár fotózásáért felelt, amely a Barcelona klubalapítványának és a Diario Sport újságnak a közös projektje volt.
🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal!
19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026
A befolyt pénz pedig az UNICEF gyermekalapját és más jótékonysági szervezeteket támogatott.
„Adtak nekünk egy listát a játékosokról, mindegyikük egy hónaphoz került a naptárban. A sors úgy hozta, hogy Messi a kis Yamal mellé került. Elég nehéz volt, izzadtam a fotózás alatt. Messi félénk és akkoriban még introvertáltabb volt, azt sem tudta, hogyan fogja meg a babát” – mesélte Monfort.
Végső soron ez egy elég jó fotó, sőt, messze a leghíresebb, amit valaha készítettem
– tette hozzá.