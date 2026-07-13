Vb-botrány: hazamenekítették a szenegáliak a szexuális zaklatással vádolt szakácsot

Az esetről egy vasárnapi televíziós műsorban derül fény, Abdoulaye Saydou Sow, a szenegáli szövetség főtitkára úgy nyilatkozott, hogy ez a döntés megőrizte a csapat nyugalmát és megvédte Szenegál becsületét és méltóságát.

A sportvezető elmondta, hogy miután a vezetőket tájékoztatták az incidensről, úgy érezték, gyorsan kell cselekedni, hogy elkerüljék az amerikai hatóságok esetleges beavatkozását.

Volt egy szexuális zaklatásnak minősülő cselekmény. Amikor tájékoztattak bennünket erről, léptünk. Miért, mit kellett volna tennünk? Meg kellett volna várnunk, hogy az amerikai rendőrség megbilincselje egyik emberünket?

– kérdezte.

Azt mondta, azonnal intézkedésre volt szükség, nevezetesen vissza kellett vonni a szakácsot az afrikai országba.

Kitért a szenegáli társadalmi szokások és az Egyesült Államokban hatályos normák közötti felfogásbeli különbségekre is.

„Vannak olyan szenegáli szokások, amelyek nem nyugatiak. Nem ugyanaz a kultúránk vagy civilizációnk” – magyarázta. Szerinte bizonyos, a szenegáli kontextusban ártalmatlannak tekintett viselkedéseket az Egyesült Államokban másképp lehet értelmezni.

Itt Szenegálban beszélhetsz egy nővel, nevethetsz rajta, megsimogathatod, és azt hiheted, hogy ez egy vicc. Az Egyesült Államokban ezt zaklatásnak tekintik. És pontosan ez történt

– érvelt.

A szenegáli válogatott a legjobb 32 között esett ki, miután hosszabbításban kikapott Belgiumtól.