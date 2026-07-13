„Horvátországot meglopták a vébén!” – Modricra még mindig számítana az új szövetségi kapitány

A hétfőn kinevezett új szakvezető 14 év (és pontosan 5137 nap) után irányíthatja újra hazája nemzeti együttesét, amelynek szakmai munkájáért 2006 nyarától hat éven át felelt. Vezetésével a horvátok ugyan lemaradtak a 2010-es vb-ről, de kétszer kijutottak az Európa-bajnokságra: előbb 2008-ban a negyeddöntőben, majd 2012-ben a csoportkörben búcsúztak.

Őszintén örülök ennek a kihívásnak. Teljesen felkészültnek érzem magam rá, mert érettebb és tapasztaltabb edző vagyok, mint 2006-ban, mégis ugyanazzal a motivációval és vággyal vágok bele, hogy a horvát válogatott továbbra is erős, bátor és sikeres maradjon

– mondta az 57 éves Bilic, aki játékosként tagja volt az 1998-ban vb-bronzérmes horvát keretnek.

A new beginning: Slaven Bilić returns as the head coach of the #Croatia national team! 🔥 💬 „I have the complete confidence in our players, and it is my responsibility to bring energy, ambition, and determination to ensure that #Croatia remains among football’s elite. I am… pic.twitter.com/wxLCLqgNHC — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

Pokoli kezdés vár rá

Lépésről lépésre haladunk, szerények és alázatosak leszünk, ez a tervem. Azért jöttem, hogy nagyszerű eredményt érjek el, elsősorban az Európa-bajnokságon

– nyilatkozta.

A Dnevnik egyenesen úgy fogalmazott, hogy Bilic igazi pokollal néz szembe mandátuma elején, mert szeptember 26-e és október 6-a között tíz nap alatt négy meccset kell lejátszania a Nemzetk Ligája A divizíójában Csehország (idegenben), Spanyolország (idegenben), Anglia (otthon) és ismét Spanyolország (Otthon) ellen.

Modric mégis marad?

Bilic hozzátette, első lépésként a stáb összetételét kell meghatároznia, majd jöhet a játékosokkal való beszélgetés.

Mindenekelőtt Luka Modriccsal egyeztetek, az ő döntése, hogy folytatja-e a játékot. Mert sokkal többet jelent Horvátországnak annál, mint hogy ő a legjobb játékos. 2018 óta arról faggatják, mikor vonul vissza, és nem tudom, miért. Szeretném, ha továbbra is játszana a válogatottban

– mondta.

A szakember azt mondta, a csapat világbajnokságon nyújtott teljesítményét látva a benyomás jobb, mint az elért eredmény.

„A fő célt elértük, továbbjutottunk a csoportból, ami sokkal nehezebb volt, mint amilyennek vártuk. Panama meglepett, ugyanis nagyon komoly csapatnak bizonyult. A portugálok elleni kiesésért kár, azon a meccsen megloptak bennünket, nem mondhatok mást” – nyilatkozta, utalva arra, hogy a mérkőzésen három gólt is elvettek tőlük les miatt.

Dalicot kell pótolnia

Elődje, Dalic az ország legeredményesebb szakvezetőjeként távozott, ugyanis kilenc évig tartó regnálása során 2018-ban ezüst-, legutóbb pedig bronzérmet nyertek a horvátok a világbajnokságon. A mostani tornán a legjobb 32 között Portugália állította meg a csapatát.

Az Eb-k kevésbé alakultak sikeresen, legutóbb már a csoportkör, míg 2021-ben a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, míg a Nemzetek Ligájában 2023-ban ezüstérmet nyert az együttes.

Bilic az elmúlt években olyan csapatoknál dolgozott, mint a török Besiktas, de irányította a Premier League-ben a West Ham United és a West Bromwich Albion együttesét is. Legutóbb a szaúdi al-Fatehnál dolgozott vezetőedzőként.

A válogatottban az első 2006-tól 2012-ig tartó ciklusa alatt 65 mérkőzésen vezette Horvátországot, a mérlege 42 győzelem, 15 döntetlen és 8 vereség volt.