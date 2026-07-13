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Elégedett a ManUnited, végre sikerült középpályást igazolnia

Andrey Santos of Chelsea FC in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SSC Napoli and Chelsea FC at Stadio Diego Armando Maradona on January 28, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto)
Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Andrey Santos a Chelsea-től érkezett
24.hu
2026. 07. 13. 15:31
Andrey Santos of Chelsea FC in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SSC Napoli and Chelsea FC at Stadio Diego Armando Maradona on January 28, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto)
Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Andrey Santos a Chelsea-től érkezett
Brazil középpályással erősített a Manchester United labdarúgócsapata, amely 58,7 millió euróért szerződtette Andrey Santost a Chelsea-től.

A 22 éves játékos érkezése hatalmas lökést jelenthet Michael Carrick csapatának, amely a legutóbbi szezonhoz képest komoly deficittel bírt a középpályán. Egyrészt a brazil válogatott Casemiro a múlt hónap végén távozott, miután lejárt a szerződése, míg az uruguayi Manuel Ugarte a vébén szenvedett súlyos térdsérülést.

A klub hosszasan tárgyalt az Atalanta 27 éves brazil játékosával, Édersonnal, a hírek szerint a felek meg is állapodtak nyár elején egy 45 millió eurós csomagban, a múlt héten azonban olyan jelentések láttak napvilágot, hogy ennek ellenére meghiúsulhat a transzfer.

Ezek után Santos szerződtetése nagy lépés, a 22 éves játékos az elmúlt szezonban 43 alkalommal lépett pályára a Chelsea színeiben, és miután nem került be a brazil vb-keretbe, még ki is pihenhette magát.

A hírek szerint most az Aston Villa sztárja, Youri Tielemans a United következő célpontja, akinek 41 millió eurós kivásárlási záradék szerepel a jelenlegi szerződésében.

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