Elégedett a ManUnited, végre sikerült középpályást igazolnia

A 22 éves játékos érkezése hatalmas lökést jelenthet Michael Carrick csapatának, amely a legutóbbi szezonhoz képest komoly deficittel bírt a középpályán. Egyrészt a brazil válogatott Casemiro a múlt hónap végén távozott, miután lejárt a szerződése, míg az uruguayi Manuel Ugarte a vébén szenvedett súlyos térdsérülést.

Ready to make his mark. The Manchester United family welcomes you, @04Andrey 🤝🔴 — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

A klub hosszasan tárgyalt az Atalanta 27 éves brazil játékosával, Édersonnal, a hírek szerint a felek meg is állapodtak nyár elején egy 45 millió eurós csomagban, a múlt héten azonban olyan jelentések láttak napvilágot, hogy ennek ellenére meghiúsulhat a transzfer.

Ezek után Santos szerződtetése nagy lépés, a 22 éves játékos az elmúlt szezonban 43 alkalommal lépett pályára a Chelsea színeiben, és miután nem került be a brazil vb-keretbe, még ki is pihenhette magát.

A hírek szerint most az Aston Villa sztárja, Youri Tielemans a United következő célpontja, akinek 41 millió eurós kivásárlási záradék szerepel a jelenlegi szerződésében.