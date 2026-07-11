Jaminton Campaz gyerekkori álmát váltotta valóra azzal, hogy a kolumbiai labdarúgó-válogatottal szerepelhetett a világbajnokságon. A csapat egészen a nyolcaddöntőig jutott, ott azonban végül tizenegyesekkel kikapott Svájctól – a hosszabbításban épp Campaz lőtt az égbe egy meccslabdát.

Az el Colombiano cikke szerint a kiesés után a játékos halálos fenyegetéseket kapott a közösségi oldalakon, nemcsak neki, hanem a családtagjainak is címezve. Campaz nem maradt csendben, a közösségi oldalán reagált ezekre a fenyegetésekre.

Gondolkodhatunk másképp, érezhetünk frusztrációt vagy szomorúságot, de semmilyen szenvedély nem indokolja a gyűlöletet és a félelemben élést

– írta Campaz, aki megjegyezte azt is, tudja, hogy sokaknak okozott fájdalmat azzal, hogy a csapat nem jutott tovább a legjobb nyolc közé, de mindent beleadott az egész vébén, és őt is ugyanolyan rosszul érintette, hogy kiesett a válogatott.

Több csapattársa mellett az argentin Ángel Di María is támogatásáról biztosította Campazt.

Az 1994-es világbajnokságon a kolumbiai Andrés Escobar öngólt szerzett a házigazda amerikaiak elleni csoportmeccsen, amit aztán elveszített csapata – Kolumbia végül csoportutolsóként kiesett. Escobart a torna után napokkal meggyilkolták Medellínben, egy parkolóban hatszor meglőtték, a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe.