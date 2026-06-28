Vége a csoportkörnek, indul a foci-vb egyenes kieséses szakasza, vagyis nincs több hibázási lehetőség. A legjobb 32 között az első párharcot két olyan csapat vívja, amely először jár egy vébén az egyenes kieséses szakaszban. A Dél-Afrika – Kanada meccs mottója így az lehet: evés közben jön meg az étvágy!

A dél-afrikai szövetségi kapitány, a 74 éves Hugo Broos már a kezdőrúgás előtt rekordot dönt: ő a legidősebb edző, aki az egyenes kieséses szakaszban irányíthatja csapatát.

Az afrikai csapat a világranglista 61. helyezettjeként szerepel a tizenhatoddöntőben, korábban csak három csapat volt, amelyet ennyire hátul rangsoroltak egy világbajnokság egyenes kieséses szakaszában: Nigéria 1998-ban a 74. volt, Oroszország 2018-ban a 70., Japán pedig 2018-ban pedig szintén 61.

2002-ben volt legutóbb ilyen párosítás a vébén

A 2002-es világbajnokság óta ez az első alkalom, hogy két csapat úgy mérkőzik meg egymással, hogy mindkettőnek ez az első találkozója az egyenes kieséses szakaszban. Akkor Törökország 1-0-ra verte a társházigazda Japánt, ami jó előjel lehet Dél-Afrika számára, hiszen Kanada idén a három házigazda egyike.