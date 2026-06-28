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Foci-vb: Dél-Afrika – Kanada (élő)

foci vb 2026 legjobb 32 dél-afrika kanada élő közvetítés
Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 28. 20:40FRISSÍTVE: 2026. 06. 28. 21:01
foci vb 2026 legjobb 32 dél-afrika kanada élő közvetítés
Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Vége a csoportkörnek, indul a foci-vb egyenes kieséses szakasza, vagyis nincs több hibázási lehetőség. A legjobb 32 között az első párharcot két olyan csapat vívja, amely először jár egy vébén az egyenes kieséses szakaszban.

Vége a csoportkörnek, indul a foci-vb egyenes kieséses szakasza, vagyis nincs több hibázási lehetőség. A legjobb 32 között az első párharcot két olyan csapat vívja, amely először jár egy vébén az egyenes kieséses szakaszban. A Dél-Afrika – Kanada meccs mottója így az lehet: evés közben jön meg az étvágy!

A dél-afrikai szövetségi kapitány, a 74 éves Hugo Broos már a kezdőrúgás előtt rekordot dönt: ő a legidősebb edző, aki az egyenes kieséses szakaszban irányíthatja csapatát.

Az afrikai csapat a világranglista 61. helyezettjeként szerepel a tizenhatoddöntőben, korábban csak három csapat volt, amelyet ennyire hátul rangsoroltak egy világbajnokság egyenes kieséses szakaszában: Nigéria 1998-ban a 74. volt, Oroszország 2018-ban a 70., Japán pedig 2018-ban pedig szintén 61.

2002-ben volt legutóbb ilyen párosítás a vébén

A 2002-es világbajnokság óta ez az első alkalom, hogy két csapat úgy mérkőzik meg egymással, hogy mindkettőnek ez az első találkozója az egyenes kieséses szakaszban. Akkor Törökország 1-0-ra verte a társházigazda Japánt, ami jó előjel lehet Dél-Afrika számára, hiszen Kanada idén a három házigazda egyike.

Jún. 28. Június 28. 21:00
LOS ANGELES SoFi Stadium
RSA Dél-Afrika
0:0
CAN Kanada
LEGJOBB 32 NyD 1
közvetítés
4-2-3-1
4-4-2
Ronwen Williams Williams 1
Aubrey Maphosa Modiba Modiba 6
Ime Daniel Okon Okon 21
Khuliso Johnson Mudau Mudau 20
Mbekezeli Mbokazi Mbokazi 14
Teboho Mokoena Mokoena 4
Thapelo Maseko Maseko 12
Sphepehlo S'Miso Sithole Sithole 13
Evidence Makgopa Makgpa 17
Oswin Reagan Appollis Appollis 7
Relebohile Mofokeng Mofokeng 10
Maxime Crepeau Crépeau 16
Alistair Johnston Johnston 2
Derek Austin Cornelius Cornelius 13
Moise Bombito Lumpungu Bombito 15
Richie Laryea Laryea 22
Nathan-Dylan Saliba Saliba 25
Stephen Antunes Eustaquio Eustàquio 7
Jonathan David J. David 10
Liam Millar Millar 11
Tajon Buchanan Buchanan 17
Tani Oluwaseyi Oluwaseyi 12
1'

Rajt!

Elindult a meccs! Fekete mezben Kanada, sárgában Dél-Afrika!

20:59

A házigazda, amely nem otthon játszik

Fura, de így igaz: Kanada nem hazai pályán vívja a meccset, hiszen a kiírás miatt Los Angelesbe kellett utaznia. Hogy ez így igazságos, vagy pont, hogy nem az? Mindenki döntse el maga!

20:53

Négy változtatás kanadai oldalon

Ez a legtöbb egyik meccsről a másikra egy vébén.

Íme a kezdők:

20:39

Kanada hatalmas kedvvel tüzel

Jesse Marsch csapata 21 alkalommal találta el az ellenfelek kapuját a csoportkörben. Ez több, mint amennyiszer a csapat az első két vb-szereplése alkalmával összesen kaput talált (6-szor 1986-ban, 5-ször 2022-ben).

20:35

2002-ben volt legutóbb ilyen párosítás

Mármint olyan, hogy két csapat találkozik egymással, amely először jutott el az egyenes kieséses szakaszig.

Akkor Törökország 1-0-ra lenyomta Japánt, amely akkor az egyik házigazda volt (Dél-Korea volt a másik). Dél-Afrika kezdhet reménykedni?!

20:33

Most indul a vb!

Vége a csoportkörnek, a matekozásnak, az óvatos helyezkedésnek, itt már minden mozdulatnak, minden helyzetnek hatalmas jelentősége van!

Hogy ez milyen meccset eredményez majd az első tizenhatoddöntőn? Jó kérdés, mindenesetre a fogadóirodáknál Kanada a favorit, ám Dél-Afrika a pocsékra sikeredett nyitómeccs (0-3 egy másik házigazda, Mexikó ellen) óta egész szépen összekapta magát!

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

A karaktergyilkos edző, aki a vébén magának ártotta a legtöbbet

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