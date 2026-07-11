Courtois: Én folytattam volna, az edző döntött a csere mellett

A 71. percben járt a spanyol-belga világbajnoki negyeddöntő, amikor a korábban ápolást kérő Thibaut Courtois lesétált a pályáról, a Real Madrid megsérült kapusa elsírta magát, miközben a csapattársai próbálták vigasztalni. Senne Lammens állt be a helyére, akinek ez volt az első világbajnoki meccse. 1-1 volt ekkor az állás, Lammens azonban a 88. percben kiejtett egy foghatónak tűnő lövést, Mikel Merino a kapuba vágta a labdát, a spanyolok így 2-1-re nyertek és készülhetnek a franciák elleni slágerelődöntőre.

7 fotó

Mint később kiderült, a végül sorsfordító cseréről nem Courtois, hanem a szövetségi kapitány, Rudi García döntött.

„Egy fájdalom meggátolt abban, hogy teljesen szabadon mozogjak. Védeni ugyanúgy tudtam volna, de a lábbal való játék nehezemre esett, különösen a hosszú indításoknál. Folytatni akartam, de az edzőnk semmilyen kockázatot nem akart, én pedig tiszteletben tartom ezt. Ha a felszabadítások nem mennek jól, az gondot okozott volna. Sajnálom Sennét, igazán peches volt” – idézi a DHnet Courtois-t, aki azt is elárulta, a meccs után megölelte kapustársát, mert tudja, hogy milyen „szar érzés” az ilyen.

Rudi García a sajtótájékoztatóján elmondta, a vb elején eldöntötte, hogy nem hagy a pályán olyan játékost, aki nincs tökéletes állapotban, és ez volt a helyzet most Courtois esetében is.

Nem tehettük ki annak a kockázatnak, hogy rosszabbodjon a sérülése, ezért döntöttem a csere mellett

– mondta a szövetségi kapitány.

Sokakban felmerült, hogy ez lehetett Thibaut Courtois utolsó meccse a válogatottban, de amikor erről kérdezték úgy felelt, kihagyna egy évet, esélyt adna a posztriválisoknak, köztük Lammensnek is a Nemzetek Ligájában, hogy aztán az Európa-bajnoki selejtezősorozatra visszatérjen.

Ha ez nem lehetséges, akkor befejezem a válogatottban

– felelte a 115-szörös válogatott kapus, aki 2018-ban vb-bronzot nyert Belgiummal.