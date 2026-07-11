A csodacseréhez hasonló játékosa még nem volt Spanyolországnak

Mikel Merino igazi csodacserének számít eddig a világbajnokságon, ugyanis a portugálok ellen a legjobb 16 között, majd a belgák elleni negyeddöntőben is a kispadról beállva szerzett győztes gólt a spanyol válogatott számára. Az Opta pedig rávilágított:

sosem volt még olyan spanyol játékos, aki két győztes gólt szerezzen a 80. perc után a világbajnokságon.

2 – @mikelmerino1 es el primer jugador que marca dos goles que significan la victoria para #España 🇪🇸 en el #Mundial a partir del minuto 80. Lo hizo ante #Portugal en la ronda anterior y ante #Bélgica 🇧🇪 hoy. Héroe. pic.twitter.com/1fjb5YZM3u — OptaJose (@OptaJose) July 10, 2026

„Egyrészt a legmerészebb álmaimban sem tudtam volna elképzelni, hogy ilyesmi történik velem: egy újabb gól a hajrában. Másrészt viszont azt mondanám, hogy mindig hiszek abban, hogy jól teljesíthetek, valahányszor pályára lépek. Bízom benne, hogy eljön az én időm, és őszintén szólva hihetetlen érzés, hogy ismét segíthettem a csapatnak. Bíztam abban, hogy az ellenfél kapusa is hibázhat, és amikor ez megtörténik, akkor én ott leszek. Szóval nagyon boldog vagyok” – mondta a Marcának Merino, akinek elég jó szezonja van, bajnok lett ugyanis az Arsenallal, amellyel a BL-döntőbe is eljutott (ő a cseresorból nézte végig a budapesti finálét), most pedig készülhet majd a franciák elleni elődöntőre.

Merino karrierje során megjárta az Osasunát, a Borussia Dortmundot, a Newcastle Unitedet és a Real Sociedadot is, 2024-ben igazolt az Arsenalhoz. A válogatottban 2020-ban debütált, edidg 49 meccsen 12 gólja van.