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A csodacseréhez hasonló játékosa még nem volt Spanyolországnak

Mikel Merino egymás után a második meccsen lett a spanyolok hőse.
Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 11. 09:22
Mikel Merino egymás után a második meccsen lett a spanyolok hőse.
Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images

Mikel Merino igazi csodacserének számít eddig a világbajnokságon, ugyanis a portugálok ellen a legjobb 16 között, majd a belgák elleni negyeddöntőben is a kispadról beállva szerzett győztes gólt a spanyol válogatott számára. Az Opta pedig rávilágított:

sosem volt még olyan spanyol játékos, aki két győztes gólt szerezzen a 80. perc után a világbajnokságon.

„Egyrészt a legmerészebb álmaimban sem tudtam volna elképzelni, hogy ilyesmi történik velem: egy újabb gól a hajrában. Másrészt viszont azt mondanám, hogy mindig hiszek abban, hogy jól teljesíthetek, valahányszor pályára lépek. Bízom benne, hogy eljön az én időm, és őszintén szólva hihetetlen érzés, hogy ismét segíthettem a csapatnak. Bíztam abban, hogy az ellenfél kapusa is hibázhat, és amikor ez megtörténik, akkor én ott leszek. Szóval nagyon boldog vagyok” – mondta a Marcának Merino, akinek elég jó szezonja van, bajnok lett ugyanis az Arsenallal, amellyel a BL-döntőbe is eljutott (ő a cseresorból nézte végig a budapesti finálét), most pedig készülhet majd a franciák elleni elődöntőre.

Merino karrierje során megjárta az Osasunát, a Borussia Dortmundot, a Newcastle Unitedet és a Real Sociedadot is, 2024-ben igazolt az Arsenalhoz. A válogatottban 2020-ban debütált, edidg 49 meccsen 12 gólja van.

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Mikel Merino of Spain scores the only goal during the 2026 World Cup match between Portugal and Spain at Dallas Stadium in Dallas, United States, on July 6, 2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto)
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A portugálok ellen győztes gólt szerző Mikel Merino a lábtöréséből felépülve éppen a vb kezdetére kapott zöld utat az orvosoktól.
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