Spanyol futballhős: Addig nem kaptam meg az első labdám, amíg anyám meg nem látta, hogy elveszem más gyerekektől az utcán

„Mikel Merino sosem okoz csalódást, ez biztosra vehető. Segített megnyerünk az Európa-bajnokságot, a döntő pillanatokban mindig ott van. Ő posztján a világ egyik legjobbja, de hát olyan játékosaink vannak a kispadon, akik bármelyik más válogatottban kezdőként lennének” – értékelte játékosa teljesítményét Luis de la Fuente.

A pamplonai születésű játékos kiemelte, hogy az is csoda, hogy ott lehet a világbajnokságon.

A sérülésemkor azt hittem, nem leszek ott a vébén. Aztán mégis itt vagyok

– magyarázta Merino, aki január 25-én sérült meg súlyosan, amikor a Manchester United elleni bajnokin fáradásos törést szenvedett a jobb lábfejében.

Február elején műtéten esett át, négy hónapot hagyott ki, amelyből kettőt teljes egészében mankóval töltött.

Onnantól kezdve versenyt futott az idővel, szerencsére De la Fuente megvárta a felépülését, Merino pedig az intenzív rehabilitációnak köszönhetően éppen a torna kezdetére kapott zöld utat az orvosoktól.

Csak egy álma volt

Az El Confidencial felidézte Merino korábbi nyilatkozatait, amelyekben azt ecsetelte, hogyan lett labdarúgó.

Addig nem kaptam meg az első labdámat, amíg anyám meg nem látta, hogy elveszem azt más gyerekektől az utcán. A problémák elkerülése érdekében úgy döntött, hogy vesz nekem is egyet. Attól kezdve szinte velem született vágy volt, hogy focista legyen

– mondta.

„Gyerekkorom óta nem tudtam mást elképzelni, mint hogy labdarúgó legyek. Ez volt az álmom, bár talán egy kicsit naiv voltam, mert nem fogtam fel, milyen nehéz az út, és milyen kevesen vannak olyan szerencsések, hogy ennek szentelhetik az életüket. De ez volt az, amit a legjobban akartam” – erősítette meg.

Spanyolország következő ellenfele Belgium lesz, a felek július 10-én, pénteken este 9 órakor csapnak össze a negyeddöntőben.