Török Gábor: A kormány hosszútávú megítélését határozza meg, hogyan reagál a válságra

Az elmúlt 16 év megmutatta, hogy egy kormány – akár hosszabb távú – megítélésében mennyire lényeges szerepe van annak, hogy miképpen szerepel ezekben az időkben. Egyáltalán mit tekint/nevez válságnak és hogyan reagál rá

– kezdi Facebook-bejegyzését Török Gábor politológus, a Törökülés Podcastunk állandó elemzője.

Török rámutatott arra is: a válsághelyzetekben az ellenzék mozgástere és szerepe is mérvadó lehet. Bóka János, az ellenzéki Fidesz frakcióvezetője arról beszélt: hetek óta tudni, hogy jön a baj, a Tisza-kormány mégsem készült fel. Azzal vádolta a kabinetet, hogy valódi kormányzás helyett „Facebook-kormányzást” folytat, szerinte ami most történik az „kapkodás, felkészületlenség, alkalmatlanság”.

Török Gábor korábban arról is írt, hogy a jelenlegi kabinet számára véget értek a kormányzati mézeshetek, és eljött az időszak, amikor a Tisza-kormánynak mérlegelnie és korrigálnia kell, az egyre nagyobb elvárások miatt pedig elkerülhetetlen a nehéz döntések meghozatala.

Válsághelyzet: napokon belül leáll Paks

Az MVM közlése szerint a Duna rekordalacsony vízállása miatt várhatóan pénteken le kell állítani a paksi atomerőmű összes blokkját. Az ország villamosenergia-termelésének közel felét adó létesítményben ezt követően megszűnik az áramtermelés. Magyar Péter miniszterelnök a válsághelyzettel kapcsolatban azt közölte: a leállás 2000 megawatt teljesítmény kiesését jelenti, ugyanakkor ez még fedezhető importból, mert 3600-3800 megawatt importkapacitás áll rendelkezésre. A kormányfői tájékoztatás szerint az energiaellátás jelenleg mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított.

Súlyos ivóvízhiány

A nagy melegben a vízhálózat túlterheltsége miatt több ezren maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén. A miniszterelnök elmondta: a honvédség kettő tartálykocsival és 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig. A locsolás felfüggesztését és a vízfogyasztás visszafogását kérik a a következő napokban az emberektől.