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Foci-vb: halálosan megfenyegették a kieső válogatott kapitányát

Hong Mjongbo
Ulises RUIZ / AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 29. 10:46
Hong Mjongbo
Ulises RUIZ / AFP

Fokozott rendőri készültséget rendeltek el a koreai Incheon repülőtéren, miután egy online kommentelő halálosan megfenyegette Hong Mjongbót, a dél-koreai labdarúgó-válogatott leköszönő szövetségi kapitányát. A bejegyzés a koreai csapat hazaérkezésére vetítette elő támadást. A rendőrség jelezte, hogy nyomozást is indítanak az ügyben, írja a Radio Seoul.

A koreai válogatott ígéretesen kezdte a vébét, ugyanis legyőzte 2-1-re Csehországot, ám utána Mexikótól és Dél-Afrikától is kikapott, a három megszerzett pont és a mínusz egyes gólkülönbség pedig kevésnek bizonyult. Mindössze egy hárompontos válogatott, Szenegál jutott tovább a legjobb csoportharmadikok közt, az afrikai csapatnak +2-es volt a gólkülönbsége.

Hjong Mongbo elég sok kritikát kapott a visszaeső teljesítmény miatt, végül vasárnap jelezte, hogy lemond. Az elnöke vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítsék, miért szerepelt le a válogatott.

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