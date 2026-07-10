Az első félidőben Fabián Ruiz talált be egy kipattanóból, amire váratlanul válaszolt De Ketelaere fejese. Térfélcsere után gyömöszölték egymást a csapatok, majd a hajrában beállt csereként Merino, és két perc alatt betalált, ezzel pedig eldőlt a negyeddöntő.
A következő élő közvetítés része Újra Mikel Merino volt a hős, Spanyolország elődöntős a vébén
Merino továbblőtte Spanyolországot
Harry How/Getty Images
Mikel Merino győztes gólja.
Harry How/Getty Images
Mikel Merino győztes gólja.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!