labdarúgássportfocispanyol válogatott
A következő élő közvetítés része Újra Mikel Merino volt a hős, Spanyolország elődöntős a vébén

Merino továbblőtte Spanyolországot

Mikel Merino győztes gólja.
Harry How/Getty Images
Mikel Merino győztes gólja.
admin Aranyossy Áron
2026. 07. 10. 23:02
Mikel Merino győztes gólja.
Harry How/Getty Images
Mikel Merino győztes gólja.

Az első félidőben Fabián Ruiz talált be egy kipattanóból, amire váratlanul válaszolt De Ketelaere fejese. Térfélcsere után gyömöszölték egymást a csapatok, majd a hajrában beállt csereként Merino, és két perc alatt betalált, ezzel pedig eldőlt a negyeddöntő.

Vissza a közvetítéshez

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Ijesztő, mennyire érinthetetlennek tűnnek a franciák

Friss

Népszerű

Összes
Mikel Merino győztes gólja.
Foci-vb, negyeddöntő: Spanyolország - Belgium 0-0
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik