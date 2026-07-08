A Real 100 millió eurónál is többet kaszált olyan játékosok átigazolása után, akik tavaly egyetlen percet sem játszottak a klubban

La Fábrica, vagyis a Gyár. Ez a beceneve a Real Madrid akadémiájának, amely most 100 millió eurónál is többet termelt a klub számára.

A klub erre a bevételre olyan játékosok átigazolása révén tett szert, akik az előző idényben egyetlen percet sem játszottak a Real első csapatában.

Nico Páz például a Comót segítette remek teljesítménnyel történelmi BL-induláshoz, és az olasz klub 60 millió eurót fizetett érte, ezzel az argentin támadó középpályás Álvaro Morata mögött a madridi csapat második legdrágábban eladott saját nevelésű játékosa lett. A Real ráadásul a szerződésébe beleírt egy visszavásárlási opciót is arra az esetre, ha Páz egy nap úgy döntene, hogy visszatérne Madridba.

Nem engedik el az ifjú tehetségek kezét

A Liverpool 40 milliót fizetett az Osasunában berobbant Victor Munozért, ennek az összegnek a fele szintén a Realhoz vándorolt. A Lazio belső védője, Mario Gila a Milanhoz, az Elche uruguayi középcsatára, Álvaro Rodríguez a Bournemouthhoz tart, a Marca számítása szerint mindkettőjük átigazolása után 15-15 millió euróval bővül a Real kasszája.

A bevételek mögött az úgynevezett 50 százalékos szabály áll, a Real ugyanis a csiszolatlan gyémántokat többnyire olcsón adja el, de benne marad a játékosban, így amikor az befut, és hirtelen szemmel látható összegért igazolják le, akkor a madridiak is tarthatják a markukat.

A Real a nyáron ingyen szerezte meg Bernardo Silvát és Ibrahima Konatét, a Chelsea-től megvett Marc Cucurellaáért, valamint az Intertől elcsábított Denzel Dumfriesért viszont összesen 75 millió eurót kellett kicsengetnie. Ehhez jön még az a 15 millió, amit kompenzációként fizettek a Benficának azért, hogy visszahozták edzőnek José Mourinhót, de a fenti üzletek miatt még így pluszban van a Real.