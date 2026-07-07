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A következő élő közvetítés része Nincsenek szavak: a 79. percig kétgólos hátrányban volt, mégis továbbjutott Argentína

Félelmetes fordítás: Argentína kétgólos hátrányról jutott negyeddöntőbe

Lionel Andres Messi (Argentina) scores and celebrates his teams second goal during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Argentina and Egypt, Atlanta Stadium, Atlanta, United States on July 07 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Pincési László
2026. 07. 07. 20:06
Lionel Andres Messi (Argentina) scores and celebrates his teams second goal during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Argentina and Egypt, Atlanta Stadium, Atlanta, United States on July 07 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Elképesztő mérkőzésen győzött a címvédő Argentína, amely a 79. percig kétgólos hátrányban volt, 3-2-vel mégis bejutott a vb-negyeddöntőbe. Egyiptom hősiesen futballozott, de a hajrában Cristian Romero, Lionel Messi és Enzo Fernandez megfordította az eredményt.

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Lionel Andres Messi (Argentina) scores and celebrates his teams second goal during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Argentina and Egypt, Atlanta Stadium, Atlanta, United States on July 07 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Nincsenek szavak: a 79. percig kétgólos hátrányban volt, mégis továbbjutott Argentína
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