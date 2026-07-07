Elképesztő mérkőzésen győzött a címvédő Argentína, amely a 79. percig kétgólos hátrányban volt, 3-2-vel mégis bejutott a vb-negyeddöntőbe. Egyiptom hősiesen futballozott, de a hajrában Cristian Romero, Lionel Messi és Enzo Fernandez megfordította az eredményt.
A következő élő közvetítés része Nincsenek szavak: a 79. percig kétgólos hátrányban volt, mégis továbbjutott Argentína
Félelmetes fordítás: Argentína kétgólos hátrányról jutott negyeddöntőbe
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!