Félelmetes fordítás: Argentína kétgólos hátrányról jutott negyeddöntőbe

Elképesztő mérkőzésen győzött a címvédő Argentína, amely a 79. percig kétgólos hátrányban volt, 3-2-vel mégis bejutott a vb-negyeddöntőbe. Egyiptom hősiesen futballozott, de a hajrában Cristian Romero, Lionel Messi és Enzo Fernandez megfordította az eredményt.