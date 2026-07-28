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Kamuoldalt dob első találatnak a Google, ha rákeres a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra

MTI/Szigetváry Zsolt
A képviselők szavaznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslat elfogadásáról az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 28-án.
admin Lányi Örs
2026. 07. 28. 13:54
MTI/Szigetváry Zsolt
A képviselők szavaznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslat elfogadásáról az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 28-án.

Az Országgyűlés kedden megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Érdemes azonban vigyázni, ugyanis a hivatal tevékenységéről tájékozódni vágyókat rögtön egy kamuoldal fogadja a Google-ben, írja a Telex.

Az említett oldal nem az NVVH hivatalos oldala, és nem a kormányzat hozta létre

– közölte a Kormányzati Kommunikáció, ám azt nem árulták el, hogy mi lesz a tényleges hivatali oldal címe.

Az oldal a hivatal nevét is rosszul írja, ugyanis Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalként hivatkoznak rá, és az ebből képzett rövidítés sem stimmel. Egyébként a kormány korábban tényleg „Vagyonvédelmi és Visszaszerzési” hivatalként emlegette a tervezett intézményt, mostanra azonban a név elnyerte végleges formáját.

Az oldalt március 27-én jegyezte be egy természetesen személy, ennél többet azonban nem tudni a hátteréről. Hogy miért, azt itt fejtettük ki. 

Magán az oldalon egyébként csak egy általános leírás olvasható a hivatalról, és minden bizonnyal mesterséges intelligenciát is használtak a létrehozásához. Bár sem Magyar Péterről, sem a Tiszáról, sem pedig a kormányról nincs említés az oldalon, egy idézet szerepel rajta a miniszterelnök egyik videójából.

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