Az Országgyűlés kedden megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Érdemes azonban vigyázni, ugyanis a hivatal tevékenységéről tájékozódni vágyókat rögtön egy kamuoldal fogadja a Google-ben, írja a Telex.

Az említett oldal nem az NVVH hivatalos oldala, és nem a kormányzat hozta létre

– közölte a Kormányzati Kommunikáció, ám azt nem árulták el, hogy mi lesz a tényleges hivatali oldal címe.

Az oldal a hivatal nevét is rosszul írja, ugyanis Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalként hivatkoznak rá, és az ebből képzett rövidítés sem stimmel. Egyébként a kormány korábban tényleg „Vagyonvédelmi és Visszaszerzési” hivatalként emlegette a tervezett intézményt, mostanra azonban a név elnyerte végleges formáját.

Az oldalt március 27-én jegyezte be egy természetesen személy, ennél többet azonban nem tudni a hátteréről. Hogy miért, azt itt fejtettük ki.

Magán az oldalon egyébként csak egy általános leírás olvasható a hivatalról, és minden bizonnyal mesterséges intelligenciát is használtak a létrehozásához. Bár sem Magyar Péterről, sem a Tiszáról, sem pedig a kormányról nincs említés az oldalon, egy idézet szerepel rajta a miniszterelnök egyik videójából.