bangó sándorrágalmazássemjén zsoltszőlő utca
Belföld

Bangó Sándor orvosi megfigyelés alatt állhat – eljárás indulhat ellene a Zsolti bácsi-ügyben a lapunk által megkérdezett ügyvéd szerint

Varga Jennifer / 24.hu
Szolidaritási Demonstráció 2025. október 5-én a Kossuth Lajos téren.
admin Balavány György
2026. 07. 28. 13:44
Varga Jennifer / 24.hu
Szolidaritási Demonstráció 2025. október 5-én a Kossuth Lajos téren.
A Fidesz-KDNP szerint Bangó Sándor egykori Szőlő utcai áldozat kedden megrágalmazta Semjén Zsoltot. A fiatal labilis állapotban van, öngyilkossággal fenyegetőzött, de állítólag biztonságban van, orvosi megfigyelés alatt áll. Sógor Zsolt ügyvéd szerint, ha büntetőeljárás indul ellene rágalmazás miatt, akkor neki kellene bizonyítania egy évekkel ezelőtti szexuális bűncselekmény megtörténtét.

Közleményt adott ki kedden reggel a Fidesz–KDNP a Zsolt bácsi-üggyel és Bangó Sándorral kapcsolatban. Ebben azt írják, hogy a volt Szőlő utcai növendék „honlapján” megjelent ma egy szöveg, amelyben Semjén Zsoltot megrágalmazták. Így fogalmaz a párt közleménye:

A Bangó Sándor honlapján ma megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták. Hányatott életútját tekintve Bangó Sándor is áldozat, de ez nem menti fel az általa elkövetett bűncselekmény alól, ahogy számos más, általa elkövetett bűncselekmény alól sem mentette fel. A legsúlyosabb felelősség azonban politikai kihasználóit, felbujtóit terheli. A Bangó Sándor honlapján megjelent állítás hazugság, képtelen hazugság. Természetesen a büntetőjogi lépéseket haladéktalanul megtesszük.

Az ellenzéki pártok által hivatkozott posztban a Blikk szerint Bangó azt is közölte, hogy hamarosan öngyilkos lesz. Kedden délelőtt Juhász Péter politikai influenszer – aki korábban gyűjtést indított abból a célból, hogy lelepleződjön a titokzatos Zsolti bácsi személye – egy Facebook-posztban azt közölte:

Bangó Sándor él, és biztonságban van. Aki jót akar neki, az békén hagyja.

Felhívtuk Juhász Pétert, aki lapunknak megerősítette:

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