„A szurkolók olyan játékosra számíthatnak, aki mindent belead a pályán” – új igazolást jelentett be a Fradi

Bejelentette a 25 éves Nathan Zohoré érkezését a Ferencváros labdarúgócsapata. A francia másodosztályú Boulogne-tól érkezik, a Transfermarkton lévő adatlapja szerint szabadon igazolható volt.

A fradi.hu beszémolója szerint a belső védő Zohoré a Sochaux akadémiáján nevelkedett, majd 2019-ben három évre szóló szóló profi szerződést írt alá. Az első csapatba nem tudta magát beverekedni, így kölcsönbe a negyedosztályban szereplő Louhans-Cuiseaux együtteséhez került. Visszatérése után a 2021-22-es idényben egy Francia Kupa-mérkőzésen végül bemutatkozhatott a Sochaux-ban, majd a szezon végén az éppen akkor a negyedosztályba kieső Boulogne játékosa lett.

A 188 centi magas középső védő a piros-feketéknél aztán már meghatározó játékossá vált: az elmúlt négy szezonban összesen 109 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett. Tagja volt az előbb a harmadosztályba (Championnat National), majd 2025 tavaszán a másodosztályba (Ligue 2) feljutó csapatnak. A 2025-26-os idényben 30 mérkőzésen 2503 percet játszott, négy sárga és egy piros lapot kapott a Ligue 2-ben, ahol a 15. helyen zárt a Boulogne.

A szurkolók olyan játékosra számíthatnak esetemben, aki minden alkalommal a maximumot nyújtja, és mindent belead a pályán, mindig a győzelemért küzd

– mondta a bemutatkozó videójában.