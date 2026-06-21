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Jürgen Klopp helyretette a korábbi játékosát kritizáló szakkommentátort

admin Futó Csaba
2026. 06. 21. 01:58

Jürgen Klopp, a Dortmund és a Liverpool korábbi trénere védelmébe vette orábbi játékosát, Virgil van Dijkot. A holland válogatott védőjét honfitársa, Rafael van der Vaart kritizálta még a japánok elleni 2-2-re végződött meccset követően, amikor azt mondta az egyik bekapott gól kapcsán:

Egy kicsit sokkolt Van Dijk. Az a fordulás… Mint egy Boeing 747-es. Remélem, hogy a torna további részében gyorsabban fordul majd meg.

Jürgen Klopp
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ezt a nyilatkozatot a hollandok második csoportmeccse előtt felhozták Jürgen Kloppnak, aki 2018 és 2024 között együtt dolgozott a védővel Liverpoolban. Klopp védelmébe vette egykori játékosát, valamint kritikus hangot ütött meg Van der Vaarttal szemben.

Nem hiszem, hogy egyáltalán megéri vele foglalkozni. Majd, ha egyszer valami pozitívat mond egy játékosról, akkor megint komolyan veszem. Olyan érzése van az embernek, hogy valami történik, ő abba teljes elánnal beleszáll. De ez nem is olyan fontos

– idézi Kloppot a vi.nl.

Hollandia a Japánok elleni 2-2-es döntetlen után 5-1-re kiütötte Svédországot, így nagy lépést tett a továbbjutás felé.

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