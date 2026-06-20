A következő élő közvetítés része Hollandia atomjaira szedte az első körben parádézó svédeket

A hollandok elgázolták a svédeket a focivébén

foci vb 2026 hollandia svédország
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 20. 21:06
foci vb 2026 hollandia svédország
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

5-1 után 1-5. Az első körben Tunéziát kitömő Svédország súlyos vereséget szenvedett Hollandia ellen a csoportkör második fordulójában.

Ronald Koeman kapitány jó döntést hozott, amikor Summerville helyett Brobbey-t jelölte a kezdőbe, a Sunderland támadója ugyanis 17. perc alatt duplázni tudott. Az ivószünet után nagyon feljavultak a svédek, de Verbruggen kapus minden lövést hárított.

A második félidő elején a hollandok lemásolták a második góljukat, Dumfries jobb oldali beadását ezúttal Gakpo pofozta be. Aztán Isak technikai hibája után Gakpo újra betalált, és bár egy svéd csere, Elanga szépíteni tudott, Summerville ugyanúgy betalált, mint az első körben a japánok ellen.

Hollandiának 4, Svédországnak 3 pontja van a csoportkör utolsó fordulója előtt. A hollandok Tunéziával, a svédek Japánnal találkoznak majd.

Vissza a közvetítéshez

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Nyugi, Neymar a többiek után eredt szobabiciklivel

Friss

Népszerű

Összes
magyar péter
Kiderült, mikor állhat fel a Vagyonvisszaszerzési Hivatal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik