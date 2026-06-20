A hollandok elgázolták a svédeket a focivébén

5-1 után 1-5. Az első körben Tunéziát kitömő Svédország súlyos vereséget szenvedett Hollandia ellen a csoportkör második fordulójában.

Ronald Koeman kapitány jó döntést hozott, amikor Summerville helyett Brobbey-t jelölte a kezdőbe, a Sunderland támadója ugyanis 17. perc alatt duplázni tudott. Az ivószünet után nagyon feljavultak a svédek, de Verbruggen kapus minden lövést hárított.

A második félidő elején a hollandok lemásolták a második góljukat, Dumfries jobb oldali beadását ezúttal Gakpo pofozta be. Aztán Isak technikai hibája után Gakpo újra betalált, és bár egy svéd csere, Elanga szépíteni tudott, Summerville ugyanúgy betalált, mint az első körben a japánok ellen.

Hollandiának 4, Svédországnak 3 pontja van a csoportkör utolsó fordulója előtt. A hollandok Tunéziával, a svédek Japánnal találkoznak majd.