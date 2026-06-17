A Paks a Fradi tavalyi EL-ellenfelét kapta a Konferencia Ligában

A Panathinaikosz a görög bajnokság előző idényében negyedik helyen zárt, és a tavalyi Európa Liga alapszakaszában találkozott a Ferencvárossal, az a meccs 1-1-re végződött a Groupama Arénában.

A Konferencia Liga másik magyar együttese, a Debreceni VSC a máltai Marsaxlokk FC és az örmény FC Pjunyik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze.

A Fradi az Ajaxot kapja, ha egyből átkerül a Konferencia Ligába

Ha a bajnok ETO FC, vagy a Magyar Kupa-győztes Ferencváros ebbe a szakaszba kerül át a Bajnokok Ligája, illetve az Európa Liga kvalifikációjából, akkor előbbi egy szintén BL-selejtezős párharc, a feröeri KÍ Klaksvík és a luxemburgi FC Atert Bissen csatájának vesztesével találkozik, míg a fővárosi együttesre a holland AFC Ajax vár a Konferencia Ligában.

A szerdai, nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy az ETO idegenben, a másik három magyar együttes hazai pályán kezdi, vagy kezdené a párharcot. Az ETO akkor kerül ebbe a szakaszba, ha a BL-selejtező első körében kikap az izlandi Víkingurtól, míg a Ferencvárosnak a szerb Vojvodina elleni, ugyancsak első fordulós Európa Liga-párharc elvesztése esetén kell a harmadik számú kupasorozatban folytatnia nemzetközi szereplését.

Hogy a Győr és a Fradi kiket kaphat továbbjutás esetén, arról itt és itt írtunk.

A Konferencia Liga második selejtezőkörének első mérkőzéseire július 23-án, a visszavágókra pedig egy héttel később kerül sor. A KL döntőjét a Besiktas isztambuli stadionjában rendezik meg 2027. június 2-án.