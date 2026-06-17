bajnokok ligájableto fc győrfoci
Foci

Megvan az ETO következő lehetséges BL-ellenfele

A győztes ETO játékosai a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott ETO FC - Diósgyőri VTK mérkőzés végén a győri ETO Stadionban 2026. május 2-án. ETO FC-Diósgyőri VTK 4-0.
Krizsán Csaba / MTI
24.hu
2026. 06. 17. 13:22
A győztes ETO játékosai a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott ETO FC - Diósgyőri VTK mérkőzés végén a győri ETO Stadionban 2026. május 2-án. ETO FC-Diósgyőri VTK 4-0.
Krizsán Csaba / MTI
Ha a magyar bajnok ETO FC túljut az izlandi Víkingur Reykjavíkon a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában, akkor a második körben az izraeli bajnok Hapoel Beer-Seva lesz az ellenfele.

A szerdai nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy a győriek hazai környezetben kezdenék a párharcot. Az első mérkőzésre július 21-én vagy 22-én, a visszavágóra pedig egy héttel később kerülne sor.

A Hapoel Beer-Seva legutóbbi nemzetközi összecsapását, a tavaly július 31-i Konferencia Liga-selejtezőt Debrecenben vívta.

A 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez a zöld-fehéreknek négy párharcot kellene sikerrel venniük, a Víkingurral július 7-én vagy 8-án, illetve egy héttel később mérkőznek meg.

Ha a Győrnek nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja. Ha sikerrel veszi a Víkingur elleni párharcot, de a második selejtezőkörben bukna el, akkor az Európa Ligába kerül át, és a harmadik fordulóban csatlakozik a második számú európai kupasorozat mezőnyéhez.

A Bajnokok Ligája 2026/27-es idényének döntőjét jövő júniusban az Atlético Madrid otthonában, a Metropolitano Stadionban rendezik meg.

(MTI)

Kapcsolódó
Megvan az ETO Bajnokok Ligája-selejtezős ellenfele
Kisorsolták a párosításokat.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Nem csak Haaland-show – mennyire erős ez a norvég válogatott?

Friss

Népszerű

Összes
Az Út a börtönbe program átírja a gazdaglistákat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik