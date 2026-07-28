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A nap legfontosabb hírei – 2026. július 28.
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél, újabb ügyben lett gyanúsított Bús Balázs.
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