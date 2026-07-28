Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója Százhalombattánál

Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója Százhalombatta közelében kedden – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.

Azt írták, a komposztálón kívül szalmabálák is égnek a város és a 6-os főút közötti területen keletkezett tűzben, amelynek oltásában az érdi, a gödöllői, a fővárosi és törökbálinti hivatásos, valamint a százhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók vesznek részt.

A lángokat körülhatárolták, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával folyó munkálatok azonban elhúzódnak, a helyszínre további tűzoltó rajok vonulnak Pest vármegyéből, az oltást monori, szentendrei, dabasi, szigetszentmiklósi és fővárosi vízszállítók is támogatják.