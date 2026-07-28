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Belföld

Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója Százhalombattánál

24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 28. 21:40
24.hu
A komposztálón kívül szalmabálák is égnek.

Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója Százhalombatta közelében kedden – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.

Azt írták, a komposztálón kívül szalmabálák is égnek a város és a 6-os főút közötti területen keletkezett tűzben, amelynek oltásában az érdi, a gödöllői, a fővárosi és törökbálinti hivatásos, valamint a százhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók vesznek részt.

A lángokat körülhatárolták, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával folyó munkálatok azonban elhúzódnak, a helyszínre további tűzoltó rajok vonulnak Pest vármegyéből, az oltást monori, szentendrei, dabasi, szigetszentmiklósi és fővárosi vízszállítók is támogatják.

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